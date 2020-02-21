【武漢肺炎】院長劉智明離世　妻哭追靈車　同事嘆未及看最後一眼

湖北省武漢市武昌醫院院長劉智明因感染由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎，周二（18日）上午不幸離世，終年51歲，是內地首名在今次疫情中犧牲的醫院院長；同日下午，載著劉智明遺體的靈車從同濟中法醫院緩緩駛出，其妻子蔡利萍被拍到追車痛哭，跟亡夫作最後告別，網民看後均表心痛！

網上片段見到，一直守候在閘門旁的蔡利萍看到靈車駛出即痛哭追上，身旁一名穿著防護衣的人努力嘗試安撫其情緒，靈車在蔡利萍及多名醫護人員目送下徐徐遠去。

同事：他很擔心和他接觸過的人

現場一名武昌醫院工作人員表示，劉智明染病後一直在詢問每一個曾和他接觸者有沒有事，因為萬一別人有事，他會覺得很愧疚，「（得知自己染病後）他要我們首先做好防護，他很擔心和他接觸過的人，要我們不停地相互問一下。怎麼（人）就走了，都來不及看他最後一眼！他是我們的戰友，我只能用『送戰友』（來表達）。」

網民均對此表示難過及心痛，留言稱「看得人潸然淚下，你們都是大英雄，所有安慰的話都顯得蒼白無力」、「不知該說什麼，太痛心了！願您往生極樂，再沒有病痛」、「出師未捷身先死，長使英雄淚滿襟」、「願劉院長一路走好」。

蔡利萍在武漢市第三醫院光谷院區深切治療部（ICU）擔任護士長，自疫情發生後，幾乎每天都要在重症病區工作約7小時。她早前曾透露，1月22日凌晨，接到丈夫的電話，著她收拾一些換洗衣物送去醫院，因為成為定點醫院後，一段時間都不能回家，豈料當日下午，劉智明確診感染新冠肺炎；蔡利萍稱，丈夫1月中已出現持續低燒。

1月23日，武昌醫院開始接收發熱患者，劉智明住進了深切治療部，成為一名重症患者。武昌醫院重症監護室一位醫生稱，劉智明病情一開始就很嚴重，血氧飽和度降得很快；在和妻子的聊天記錄中，劉智明亦說自己「缺氧、煩躁、全身虛汗」。

數度拒絕讓妻到醫院照顧

劉智明的病情一度有好轉跡象，病情轉趨平穩，但到了2月14日，病情突轉為惡化，他被轉送到有ECMO的同濟醫院中法新城院區搶救，4日後搶救無效去世。

蔡利萍說，曾數度要求去醫院陪伴丈夫，多次問他「我來照顧你吧？」，但都被一口拒絕，「他了解我的，他知道我放不下走不開，所以他總說不要。但他自己也是醫生，他自己也很清楚，甚至連醫療預囑都跟主診醫生講了，他說如果萬一，不要插管搶救。」

內地傳媒引述武昌醫院黨委副書記洪毅指出，在1月21日，醫院接到指示要改造為發燒門診定點醫院，劉智明參與全局工作，兩日後醫院正式收治發燒病人，曾經去過臨床前綫探視，到過有疑似患者的深切治療部，當時大家防護意識未有全面提升，可能劉智明因而染病；副院長黃國付透露，劉智明確診入院後，初期在病床上仍通過微信指導醫院的工作，可惜其後病情惡化。

資料顯示，51歲的劉智明曾在武漢市第三人民醫院工作20多年，一路從腦外科醫生晉升到醫務處主任。2013年，劉智明調任武昌醫院做院長。此後兩年，劉智明先後獲選「武漢市人民政府博士資助」項目和武漢市「十百千人才工程」人選。