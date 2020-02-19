【武漢肺炎】醫院院長劉智明病逝：上月確診　一度好轉惜最終不治

武漢肺炎疫情持續。武漢武昌醫院院長劉智明因感染新冠肺炎於昨日（18日）上午10時30去世，為內地第一位因新型肺炎去世的醫院院長。 劉智明於1月22日確診感染新型肺炎，病情一開始就很嚴重。雖然一度有好轉，可惜最終情況惡化不治。 他的同事表示，劉智明不僅工作能力強，給同事的印像也很好，是個醫術好又待人溫和的醫生。

劉智明與妻子蔡利萍的聯天紀錄。（網上圖片）

1月20日，武漢市衛健委公佈了61家發熱門診醫療機構和9家定點救治醫療機構名單，武昌醫院名列其中。據劉智明妻子蔡利萍回憶，1月22日凌晨，她接到丈夫的電話，對方吩咐收拾一些換洗衣物送去醫院，因為成為定點醫院後，一段時間都不能回家。她表示，劉智明1月中旬後已經出現持續低燒。

不料當日下午，劉智明確診感染新冠肺炎。1月23日，改造後的武昌醫院開始接收發熱患者，劉智明也住進了醫院ICU，成為一名重症患者。武昌醫院重症監護室一位醫生稱，劉智明病情一開始就很嚴重，血氧飽和度掉得很快。在和妻子的聊天記錄中，劉智明亦說自己「缺氧、煩躁、全身虛汗」。

他的病情一度有好轉的跡象。上述醫生表示，有一段時間，劉智明病情轉為平穩。上了呼吸機後，情況稍微好轉。但到2月14日，劉智明病情突然惡化。隨後轉到有ECMO的同濟醫院中法新城院區搶救。4日後，劉智明因搶救無效去世。

武漢武昌醫院。（資料圖片）

據報道，劉智明確診前一直親上前線工作。一名醫務人員回憶，被列為定點醫院後，劉智明曾多次到隔離病房檢查病房的改造進度。蔡利萍亦指，夫妻倆卻近一個月沒見過面，靠電話斷斷續續聯繫著。「他自己也是醫生，他自己也很清楚，甚至連醫療預囑都跟主診醫生講了，他說如果萬一，不要插管搶救。」

空軍軍醫大學官網刊發的一篇報道介紹，武昌醫院的重症醫學科1月26日被支援醫療隊接管前，醫護人員連續工作近30天沒有休息。被接管時，武昌醫院共收治了發熱病人469人， 其中重症患者30人。醫院也遇到了醫療防護物資緊缺的狀況。在微博上，武昌醫院曾先後兩次發通告，向社會請求捐贈物資。

51歲的劉智明曾在武漢市第三人民醫院工作20多年，一路從腦外科醫生晉升到醫務處主任。2013年，劉智明調任武昌醫院做院長。（資料圖片）

同事憶述：工作熱情 給人印像也很好

資料顯示，51歲的劉智明曾在武漢市第三人民醫院工作20多年，一路從腦外科醫生晉升到醫務處主任。2013年，劉智明調任武昌醫院做院長。此後兩年，劉智明先後獲選「武漢市人民政府博士資助」項目和武漢市「十百千人才工程」人選。

談及劉智明，武漢市第三人民醫院前院長金捷表示，兩人最後一次通話聊的還是工作。他工作熱情，敢於擔當，無論是醫患糾紛，還是其他的問題都能做好，是個難得的人才，給同事的印像也很好。

武漢市第三醫院神經外科一名李姓護士長亦指，與劉智明共事一年多，知道他是一個很細膩很貼心的人。科室有什麼人不舒服、家裡有什麼困難，他都能看到，是一個非常關心人的領導。「那種好，無法用言語表達。」