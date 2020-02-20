武漢肺炎｜盾牌開倉賣口罩漲價論捱轟　隔4日fb道歉網民繼續派嬲

新型冠狀病毒疫情下，醫療用品公司「盾牌」過去周日（16日）以開倉派籌形式出售一萬盒口罩，但廠商公布消息的帖文，其中一句話卻惹怒大批網民。事隔4天，廠商今日（20日）凌晨出帖就「用詞不當」道歉，惟網民大多不收貨，「賣晒先走嚟扮道歉」，再次質疑廠商是否刻意囤貨，並以高價開倉出售。

醫療用品公司「盾牌」今日凌晨出帖，就數日前開倉帖文的「用詞不當」道歉。（盾牌fb）

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「盾牌」周日（16日）凌晨於facebook專頁宣布，早上9時起會於粉嶺工廈開倉售賣口罩，成人、兒童和幼童口罩均每盒150元，活性碳口罩則200元。帖文直指價錢與以往「公價」不同，是因應返貨成本及運費增加，「如閣下不能接受現在高昂價格，請待大概5月後，疫症過後，價格回復正常水平才購買」。結果引起網民狠批「食人血饅頭」，不滿其態度囂張。

直至今日凌晨，盾牌就涉事開倉帖文用詞不當和疏忽，造成市民誤會而「誠懇道歉」，表示「在這段期間價格上漲實在逼不得已，原意是希望如家中已有足夠口罩存量的市民，不用在這段價格高昂的時段購買口罩」。

然而，帖文在網上仍然一片罵聲，網民表明「致歉完都唔會買」、「你哋嘅言論好清晰咁表達咗唔會同香港人共度時艱」，並指責廠商早已「袋袋平安」，「喺香港人最困難時做人血饅頭，仲講埋涼薄說話，香港人永遠會記得罷買你」。另外有網民認為事件出在公關問題，「站在公關角度嚟睇，你地個PR死十次都唔夠」。

（facebook）