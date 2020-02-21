【武漢肺炎】田北俊上水快閃派1萬個口罩　「給香港一個希望」

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，市面口罩仍然緊拙，不少名人慷慨解囊大派口罩，自由黨榮譽主席田北俊亦於昨晚（20日）在上水快閃派口罩，總共1萬個，指今天會繼續派發，但沒有公布下一站地點，「無事先預告派口罩，係因為我唔想大家喺寒風之中排隊」。

田北俊20日在上水快閃派口罩，共1萬個。（田北俊fb圖片）

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田北俊（田少）在facebook發文，指昨晚在上水鐵路站外天橋派口罩予街坊，沒有預先公布詳情是因不想大家在寒風中排隊。他表示，選擇在上水派發，是因為「呢度曾經係我非常熟悉嘅地方」，又認為北區相對較少人派口罩，並在帖文表示「香港係有希望的！」。

他笑指，放置易拉架是怕戴上口罩後，街坊未必認得自己，「但至少易拉架上個樣可以話俾大家聽我哋唔係補藥黨，咁樣已經足夠」。從上傳的照片可見，田北俊聯同多名自由黨成員戴着口罩在天橋上派予街坊，包括自由黨黨魁、立法會議員鍾國斌，而易拉架上則寫有「給香港一個希望」的口號。

田少表示今天會繼續派發，但暫時沒公布地點。有網民留言稱希望他能到屯門區派發，因那裏有很多有需要的長者，但田少則回覆指第二站已經安排了當區義工，希望下次再有機會去屯門。不少網民都大讚他很有心，「果然是做實事的人」、「為香港人出錢又出力，感謝你們」。

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