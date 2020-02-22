【武漢肺炎】唐英年受訪戴口罩　下巴全露網民熱議：戴2個，thx

中聯辦主任駱惠寧昨在中聯辦分批會見多個建制社團，其中包括港區全國人大代表及政協委員組成的友好協進會，身兼會長的全國政協常委唐英年會後接受傳媒訪問，惟他戴口罩時露出下巴，這段小插曲引來網民熱議，有人驚訝表示「未見過人突下巴出來，最多都係鼻」。

唐英年戴口罩接受傳媒訪問，卻露出整個下巴，意外引來網民熱議。（now新聞影片截圖）

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自爆發新型冠狀病毒疫情後，街上人人戴口罩，不少醫生也頻頻受訪甚至拍片，教導市民正確的戴口罩方法，例如拉長風琴皺褶位和按緊鼻樑鐵線，以免口罩與面部之間有空隙。唐英年昨日戴口罩離開中聯辦見記者時，卻不慎全程「下巴外露」，他亦專心受訪，其間未見嘗試調整。

其後訪問截圖在facebook流傳，更掀起網民一陣激辯，紛紛猜測他是戴了小童或女性用口罩、說話時移位、忘記拉風琴位，還是真的不懂戴口罩，「講講下嘢係幾容易個下巴頂出來」、「係連風琴位都無拉長」、「其實係咪真係唔識拉開口罩」。

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用了口罩卻未戴好，令部分網民直斥「不如唔好浪費個口罩啦」、「呢啲咪叫做戴到離哂罩囉」，有人則開玩笑說「巴斯光年帶戴係咪都會有同樣問題」、「個口罩打直就fit晒」、「戴2個，thx」。