武漢肺炎│堆「廁紙山」稱老細失戀益街坊平賣　網民：炒燶斬倉？

早前全港盲搶廁紙亂象還歷歷在目，這麼快就炒燶了？新型冠狀病毒（武漢肺炎）令全港人心惶惶，多款消毒用品及食糧近日都被搶購一空，甚至有人劫走大量廁紙。不過有網民就在facebook分享一張令人安全感大增的照片，只見店門外擺放的卷裝廁紙堆積如山，標明2條只需50元減價出售，比「廁紙之亂」前的售價還要平。雖然店主寫上「老細失戀益街坊」來招攬生意，但網民都笑言「炒燶了要斬倉出貨？」。

店門外擺放的卷裝廁紙堆積如山，標明2條只需50元減價出售。（fb專頁「小甜甜」圖片）

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近日facebook流傳一張照片，只見至少幾十條裝廁紙堆積如山，與早前貨架上搶購一空的場面形成強烈對比。「廁紙山」上放着一個紙牌，用紅字寫明「老細失戀益街坊，2條50蚊」，不過即使減價出售，似乎仍能吸引掃貨人潮。

網民都被照片逗笑，反問店主是否「炒燶了廁紙，而家開始要斬倉出貨？」還是真的失戀入錯貨，另有網民質疑廁紙品質一般，「簡體字，係咪湖北貨？」，又稱「搶到全屋到廁紙山個啲，情何以堪？」。

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有網民則發現必需品價值真的回落了，價格有炒燶的味道，「上水啲藥材鋪，漂白水 80蚊改60、60改50、50改42」，亦見過有雜貨店以2條40蚊出售廁紙。

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