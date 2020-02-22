武漢肺炎│外孫女探病5分鐘疑染病　專家解釋或因一個舉動被感染

新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情蔓延各地，台灣亦出現本土感染個案，北部一名兩年沒有外遊、發病29天才確診的60多歲婦人確診染病，其20多歲外孫女曾到醫院探訪短短5分鐘，及後確診染了新冠肺炎，令外界相當關注。專家則表示探病時間不長，也有被感染的可能，估計外孫女或做了一個舉動，因而增加感染風險。

台灣一名60多歲婦人確診感染，其20多歲外孫女曾到醫院探訪短短5分鐘，也同樣感染了新冠肺炎，令外界相當關注。（示意圖，圖中醫院為武漢國際會展中心方艙醫院）

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第24宗個案、住在台灣北部的60多歲婦人，上月22日出現發燒、咳嗽的症狀，直至本月10日轉入加護病房，至29日確診感染新冠肺炎，發病29天才確診，其外孫女則在本月12日前往醫院探病，雙方接觸時間僅約5分鐘，兩人皆沒有外遊記錄。

中國醫藥大學附設醫院的兒童感染科主任黃高彬指出，綜觀過去兩人接觸史，只有醫院探病時才接觸過短短5分鐘，可能是因婦人身體虛弱，講話聲量很小，外孫女為了聽清楚婆婆說什麼，因此靠得很近，比醫護人員和其他病人的距離更近，可能因此被感染。

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