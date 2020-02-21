武漢肺炎│出街食飯安全嗎？餐具恐藏冠狀病毒　網民揭更危險位置

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武漢肺炎（新冠肺炎、COVID-19）疫情延燒至今，台灣確診達24例，死亡1人，造成當地市民人心惶惶，有網友好奇詢問，隨著疫情升溫，使用店家提供的碗盤是不是很危險，問題一出，網友認為最骯髒的地方其實並不是餐具，而是大眾密集接觸的門柄。

網民：「沒有用烘碗機消毒，這樣能殺死病菌嗎？」（PTT）

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原PO在PTT發文表示，台灣外食人口越來越多，但很多小吃店、餐廳因工作忙碌，有時碗盤只簡單用洗碗精刷洗，便直接沖水晾乾，沒有用烘碗機消毒，這樣能殺死病菌嗎？萬一病毒殘留在碗盤上，會不會下一個使用的人就中招？

餐具恐藏冠狀病毒？更危險位置竟然是…（點圖看留言▼▼▼）

除此之外，電梯按鈕也是風險較高的地方，應改用「指節」、「指甲」甚至「手肘」去按，有些人會拿一些輔具工具，無論如何事後一定要用肥皂洗手，才能有效預防感染，保護自我健康。

相關圖輯：蒸口罩消毒大錯特錯　 5大錯誤令口罩有等如無（點圖放大▼▼▼）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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