武漢肺炎│東京奧運停辦引日本淪陷？網民道破絕望真相

武漢肺炎（新冠肺炎、COVID-19）疫情蔓延全球，各國都出現確診病例，尤其日本最讓人擔憂，除了境內暴增多起病例，還有鑽石公主號的處理不當，連帶影響到今年（2020）的東京奧運的舉行。有網友好奇想知道如果停辦奧運的話會有什麼後果？問題引來網民熱議，當中有許多人都認為日本恐怕會垮了。

網友問「奧運不辦會怎樣嗎？」引發熱議。（PTT）

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武漢肺炎不只影響民生、經濟等問題，甚至還衝擊到運動賽事，例如4月要在台灣舉行的棒球6搶1奧運資格賽可能延賽；3月1日的世界六大馬賽事之一的東京馬拉松也受到影響，主辦單位將取消一般跑者參賽，僅開放給精英跑者。

而最受關注的當然就是今年夏天所舉行的東京奧運，各界都在擔心是否會如期舉行。就有網友在PTT上以「奧運不辦會怎樣嗎？」為題寫道，4年1次的奧運是最悠久的歷史賽事，這項盛大的慶典如果因為武漢肺炎取消一次不辦的話，會發生什麼嚴重的後果嗎？

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】