「不要來感染中國」？　京都男叫內地人勿訪日　街招亂翻譯錯到爆

新型冠狀病毒疫情持續擴散，日本確診個案數字更升至逾700宗，情況引起民眾關注。京都祗園街昨日 （20日）有男子於電燈柱上貼出中文字街招，原為表明不想受感染的中國人到訪日本，因有關行為違法他最終被捕，惟網民發現街招上的字眼，與被捕者原來的意思大相徑庭，結果引來大批網民討論。

京都祗園街有男子於電燈柱上貼出中文字街招，以表達不想受感染的中國人訪日，終因違法被捕。（每日新聞圖片）

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該名男子於當地時間周三晚約10時15分現身京都祇園街上，他報警稱被中國人腳踢。警方到場後發現電燈柱上用膠紙張貼出一張印有中文字的街招，當中寫着：「不要來感染中國！」事後他們在男子的袋內找到3張相同的傳單。

後來該報案男子承認張貼街招，由於未獲許可，他反因違反日本市屋外廣告物條例，翌日被京都府警方扣捕。據悉，該58歲的男子名為內山哲志，屬京都一間建築材料公司的事業部課長。

他作供時解釋，新型冠狀病毒疫情於中國蔓延，故很不希望受感染的內地人到日本，因此一時衝動走到遊客區張貼街招。他所屬公司其後發出聲明指街招內容並不代表公司立場，並向事件中受影響的京都人及內地人致歉，而且會對相關員工作出處分。

不過網民卻關注街招上字眼的中文意思，與被捕者原來想表達的意思根本無關，嘲諷稱「他是來幫忙或是害人」、「Google翻譯果然信不過」、「慘了，更多中國人會來了」、「我替大叔感到可憐」。

（每日新聞、朝日新聞）

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