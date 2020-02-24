【武漢肺炎】天文學泰斗韓天芑感染病危　家屬急尋血漿救命

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，現年98歲的中國天文學泰斗韓天芑，因為感染由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎器官衰竭，情況危殆，家屬在網上發文急尋A型血康復者的血漿；發文者名叫韓時珺，她周日（23日）表示已聯絡上康復者，現正等待院方安排及聽取醫生意見。

韓時珺表示，爺爺韓天芑是天文學家，曾在2019年國慶70週年榮獲共和國勳章，「爺爺因感染新型冠狀病毒肺炎，醫院下病危通知，希望能找到康復者血漿。A型。他（韓天芑）儘管年近百歲，平時能自己走路，還能自己照料自己。哪知道，這幾天就突然就這樣了……」

韓時珺透露，韓天芑是在2月10日開始發燒，並於同月12日確診，住入武漢協和腫瘤醫院；同月23日，醫院突然來電下病危通知，稱韓天芑出現器官衰竭，因此希望能找到新型冠狀病毒肺炎康復者的血漿。

天文學家韓天芑（右）。（微博圖片）

後來韓時珺再次透過朋友圈稱，目前已有康復的朋友聯繫她，但是仍需問院方有關流程，因為血液製品要先處理，所以還要等待院方安排及聽取醫生意見。

公開資料顯示，韓天芑是一名天文學家及測繪學家，是中國天文大地測量學科開創者之一，亦是中國天文地球動力學研究開拓者之一，在天文大地測量理論和實踐方面作出了重要貢獻。

+ 4 + 3 + 2