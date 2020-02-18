【武漢肺炎】報告稱超3000醫護感染　衛健委：存在防護不到位案例

2月17日，央視記者白巖松對話中國國家衛健委醫政醫管局副局長焦雅輝、湖北省孝感市中心醫院副院長劉曉安，解讀新型冠狀病毒肺炎相關問題。 焦雅輝在節目中表示，目前確實有大量醫護人員被感染，也確實存在很多因為防護不到位而感染的案例，不過，並非所有醫護人員都是在工作崗位被感染，也不能說這些醫護人員都是因為防護不夠被感染的。

白巖松提問稱，早前新聞發佈會上公布的醫護人員感染數據是1,700多名，而17日一份疾控中心公布的報告顯示在整個過程中有3000多名醫護人員被感染，該如何解讀這兩個數據的不同？

焦雅輝表示，疾控中心公布的醫護人員感染數據來源於直報系統，該系統只會顯示感染病例的身份和是否感染。也就是說這3000多人是以醫護人員的身份感染的。

中國疾控中心稱有超3,000名醫護人員感染肺炎。（AP）

他解釋，這裏要區分一下，有些醫護人員是在醫院、在工作崗位上感染了新冠肺炎病毒，還有一些醫護人員可能是在家庭或社區感染了新冠肺炎病毒，所以不能說這些醫護人員都是在工作崗位上被感染的，不能說這些人都是由於防護不到位而造成了感染。當然，在早期確實存在很多因為防護不到位而感染的醫護人員病例。

據媒體報道，2月17日，《中華流行病學雜誌》發表一份的《新型冠狀病毒肺炎流行病學特徵分析》報告透露，中國已有3019名醫務人員感染了新型冠狀病毒，其中包括1716名確診病例，5人死亡。

該報告由中國疾控中心新型冠狀病毒肺炎應急響應機制流行病學組撰寫，共分析了72314例病例，是截至2020年2月11日，中國內地傳染病報告信息系統中上報的所有新型冠狀病毒肺炎病例。

報告也指出，可能存在非職業暴露造成的感染，但迄今為止，醫務人員感染以及防護失敗的具體原因仍有待深入調查。