武漢肺炎｜為何韓國疫情急速上升？防疫失敗5大因不只新天地教會

韓國截至周一（24日）上午9時30分宣布新型冠狀病毒確診數字，至今再多161人確診，全國累計763宗，死亡病例則增至7人。繼2015年中東呼吸綜合症（MERS），韓國今再爆發疫情，成為現時中國以外確診個案最多的國家，有外媒和網民認為屢屢防疫失敗，均與當地的社會文化和生活習慣相關，並綜合出5個主因。

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共食聚餐文化

大多韓國人下班都會聚餐，有人礙於職場應酬而出席，也有人視為釋放工作壓力的方法；惟對着一大鍋的食物，韓國人沒有用公筷的意識，習慣團體用餐，容易被傳染。

新天地教會聚眾模式

與普通教會不同，新天地教徒一周可參加6次活動，教徒平均每周接觸兩、三次，緊密連繫只為了吸收新成員。今次疫情，大部分韓媒均指與新天地聚眾模式有關。

韓國人的聚餐文化是令武漢肺炎在國內散播的原因之一。（《金秘書為何那樣》劇照）

探病與轉院文化

韓國人入院後家屬會頻密陪同探護，加速病毒傳播。當地人也有幫親友在大型醫院取床位的慣例，不適者或從小醫院介紹到大醫院診治，增加病毒在醫院間傳播的機會。

吐痰不分男女老幼

在韓國，即使是年輕人或女性也會在街上隨意吐痰，他們大多不看場合並毫不介意其他人的眼光。感染者的痰中病毒量高，若不慎踩到再帶回家中，便增加感染機會。

廁後少洗手

韓國部分男性如廁後都不愛洗手，直接走出廁所。勤洗手是防疫的重中之重，加上廁所衞生情況普遍較差，他們容易在不知情下把病毒帶走。

（綜合）

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