【武漢肺炎】韓國多市組救護車隊赴大邱　網民感動：辛苦消防醫護

韓國新型冠狀病毒確診人數單日再增169人，截至今（23）日下午4時半累計602宗，成為中國以外疫情最嚴重的國家，其中以大邱和慶北地區最為嚴峻。全國各市紛紛調動資源到大邱協助抗疫。當地網民今在Twitter瘋傳多張救護車隊趕往大邱市的照片，對各地消防和救護人員表示感謝，「不知道要說什麼，真的快哭出來了」。

來自韓國19市道的多輛救護車駛到大邱，協助肺炎確診者的轉移工作。（Twitter「MoonPaMc_You」）

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因應新冠疫情擴散，韓國總統文在寅宣布將預警上調至最高級別「嚴重」，被劃入「特別管控區」的大邱和慶尚北道地區，政府表示將爭取與民間醫療機構合作。韓國消防廳廳長鄭文鎬日前與19市道的消防本部長開會，各市決定動員急救隊到大邱，支援確診者的轉移工作。

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韓國總理丁世均周六（22日）表示，已調動至少162名醫療人員和22輛救護車出發到大邱，並分發1億個口罩。不少大邱市民周日（23日）目擊救護車隊進入市內的場面，驚歎表示非常感動，並上傳影片和照片到Twitter和韓國討論區，吸引大批網民讚好，「正駛往大邱集結的119救護車，很想哭」、「看到這場景真的感動」。

另外，有人更不禁聯想起去年的江源道大火，讚賞一眾消防和救援人員，「今次又要辛苦您們了」、「救護員作出努力，也要有高素質的市民配合，希望他們平安無事」。

（綜合）

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