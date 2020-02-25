停課不停學 | 直播上堂時阿媽亂入叫拖地　男老師：班細路靜咗3秒

雖然受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，很多學生都停課，但停課不停學，老師仍會以直播和利用網上平台等方式繼續教學，不過日前一名老師直播時發生了一件尷尬事，就是老師的媽媽突然亂入叫他拖地，還斥責他「又對住部電腦打機！」，更被全班的學生透過直播聽到，十分搞笑。

該名老師表示日前開直播教書時，其母突然衝入他的房間，打開門大嗌：「叫你拖地你拖咗未呀！？又對住部電腦打機！」。圖為示意圖。（資料圖片）

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該名老師在 facebook專頁「老師心聲」上發文，表示日前開直播教書時，其母突然衝入他的房間，打開門大嗌：「叫你拖地你拖咗未呀！？又對住部電腦打機！」

樓主當刻想馬上靜音，但已經太遲了，他指學生都一時反應不來「成班細路即時靜咗三秒，嗰三秒感覺好似三分鐘咁耐」，樓主更感覺「人生嘅走馬燈喺面前出現」，然後看着直播上課的學生全班同時爆笑。

雖然情況尷尬，但樓主慶幸他們是高中學生，比較明事理，笑了不久就繼續上堂，落堂時還有同學好心提醒：「阿sir快啲去拖地喇，byebye，哈哈哈哈」。樓主直言這次經驗讓他「心理陰影面積無限大」，提醒其他同行「奉勸大家，喺屋企同學生開live之前記得同屋企人講聲！」，切勿讓悲劇重演。

帖子引來逾3000個讚好，不少網民指同學不會介意，「都係一個有趣啲回憶嘅，等啲小朋友知道唔係得自己屋企有伏」、「老師都係人啫，平日同學生玩得埋好重要」、「阿sir嘅可愛指數應該上升咗兩倍」，亦有老師都有同樣的煩惱，「我擔心個仔會衝入黎，佢得2歲」。

停課不停學，師生在家直播上課時的尷尬事。（01製圖）