新冠肺炎疫情肆虐，各地民眾都減少外出，平日隨手可得的日用品也變成要排隊搶購才能入手的物品。台灣一名送貨員日前於網上發文，稱近日送貨時常被婆婆媽媽們圍住，令他「一秒變男神」，要花額外時間應酬，不過原因與其外表或身型無關，而是因為貨品是近日勁搶手的口罩。

台灣一名送貨員指近日運送口罩時都會被民眾圍住問問題，為了應付他們更可能會耽誤送貨時間。（fb「爆怨公社」圖片）

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「身為一個物流士，車上有幾箱口罩也是正常的。」該名送貨員日前於fb群組「爆怨公社」發文，指近日常常接到運送口罩或防疫用品的訂單，有生意當然好，但每當他落貨時，總會遇上熱情的民眾一擁而上圍觀，只因他運送的是醫用口罩。

送貨員大呻，落貨時不時會被婆婆媽媽們圍住，七嘴八舌問問題，「光是應付就耽誤不少時間」，影響物流過程，「我貨會送不完，拜託放我一馬吧」，又崩潰指「我沒有在賣啦」。

網民看過帖文都笑翻，稱樓主可趁機享受萬人擁戴的感覺，「從來沒有這麼受歡迎過對吧」、「請努力承受熱情的眼光」、「只有這個時候才會有很多人莫名的跟你搭訕」。另有網民開玩笑指，今時今日口罩非常值錢，應該提升保安級別，「你需要的是一名保鑣陪同送貨」、「要派警察護罩」、「現在運口罩應該要跟運鈔車有一樣的配備才對啊」。