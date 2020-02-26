武漢肺炎│韓國大邱4歲童疑被老師感染　沒確診母自願入病房照顧

新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，韓國累計確診人數逼近千宗。疫情重災區大邱市一名4歲女童確診患上武漢肺炎，疑被其幼稚園老師感染，由於她年紀太小，不適合一個人隔離，沒確診感染的媽媽遂自願冒險入隔離病房照顧女兒。

除身穿全套白色防護服的醫護人員外，確診病人無法接觸其他人士。（示意圖，圖為大邱市一名醫療人員在醫院外的長椅休息）。（AP/資料圖片）

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當地傳媒報道，這名4歲女童正式確診武漢肺炎，疑被其幼稚園老師感染，該老師曾參加新天地教會的星期日崇拜，早前亦確診染病。女童從幼稚園回家後，出現發燒等症狀，衛生部門因此要求孩子在家隔離觀察，最終檢測出陽性結果。

由於擔心病毒傳染，除身穿全套白色防護服的醫護人員外，確診病人無法接觸其他人士，不會像普通病房一樣允許親人在病床前陪護。不過當局指出，孩子的症狀較輕，不是危重病例，但孩子太小，不適合一個人隔離，因此家屬與醫生商量後，決定由家人在孩子身邊陪護。據知，女童的母親並未感染新冠肺炎，進入病房時須像醫護人員一樣身穿全套防護服。

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除了這名4歲女童，日前韓國亦出現一宗16個月的幼兒確診病例，中央防疫對策部門對此正與專家學會討論針對小兒感染的治療方案。

（綜合）

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