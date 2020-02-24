韓國大邱慶北超市emart現搶口罩人龍　141萬個KF94極速售罄

韓國新型冠狀病毒確診個案連日急增，周一（24日）早上升至763宗。大邱和慶尚北道地區成疫情重災區，連鎖超市emart早上在當地出售141萬個KF94口罩，多間分店出現長長人龍，市民「打蛇餅」式搶購口罩，超市開售大約一小時後便告售罄。

韓國連鎖超市emart在大邱慶北地區出售141萬個KF94口罩，多間分店大排長龍。（Twitter「GRtQLtVhyCEUzM2」）

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韓國新增的161宗病例中，有131例來自大邱，居民紛紛加強個人衞生，街上行人絕大部分都戴上口罩。當地口罩開始供不應求，韓國保健局與emart超市合作穩定口罩供應，決定周一早上在大邱和慶尚北道的分店，以每個820韓圜（約5.2港元）的價格，出售141萬個「Etiqa」KF94口罩，每人限購30個。超市稱售價較市價低約45%。

超市出售的是「Etiqa」KF94口罩，（Twitter「f2Bn3ifVsDZJBTg」）

超市在早上10時開售，大批居民一大早便全家人出動排隊，分店門口在7時許已見數百米人龍，大部分人戴上口罩和帽，也有人戴手套。有輪候者表示，「不知道疫情持續到何時，為了盡可能地買更多口罩，與家人一起出來了」，有市民更指自己「明天就沒有口罩用，這樣出門很不安心」，另有人看到門口寫着每人限購30個的告示後，即趕忙叫家人出門排隊。

emart表示，除了將221萬個口罩存貨中的141萬個售予給大邱和慶北地區，其餘70萬個將向大邱廣域市醫療團隊、免疫力較低的兒童及老人出售，並計劃捐出10萬個。

（韓聯社、Newssis、中央日報）

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