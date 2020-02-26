Pizza Hut出怪po疑公審員工　IKEA小編飛身互動　網民：廣告文？

不少網民特別喜歡看不同公司的facebook小編互動，風趣幽默留言隨時笑爆咀，而最新一單發生在香港的Pizza Hut和IKEA。

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香港Pizza Hut下午突然在官方facebook出Po，有別過往的食品宣傳，這次上載了一張外賣速遞員在IKEA休息的照片，照片中戴上口罩的外賣速遞員把外賣袋放在茶几上，自己半躺在展示梳化，狀甚疲勞。

帖文一出網民震驚，有人質疑是否小編沒有更換account出事，有人認為這帖文不太好，有公審員工之嫌，又指近日Pizza Hut推出買一送一優惠，加上全民叫外賣，令速遞員工作大增，他們疲勞應予以體諒。

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帖文發表不過20分鐘，留言區突現 IKEA facebook小編現身回應，笑言「張梳化係咪舒服到唔想返去開工呢 ?」，小編又搞笑點名Pizza Hut，「去得IKEA冇食過我哋嘅肉丸點算嚟過 ?等我寄啲肉丸畀你哋慢慢食。」

兩間公司facebook小編的互動令網民捧腹大笑，有人恍然大悟，懷疑整件事本就是兩間公司合作的推廣帖文。《香港01》正向 pizza hut一方了解，暫時未獲回覆。