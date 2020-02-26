預算案2020｜網民質疑政府派錢有排都落唔到袋：叫定個孫幫我收

財政司司長陳茂波於今（26日）天公布本年度財政預算案，當中公布將會向18歲或以上香港居民派現金10,000元。早前不少市民及立場不同的政黨都認為在新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情下派1萬元將可利民抒困，最終財爺「有求必應」，網民似乎都不太賣帳，重提早前派4000元時「條件多多」等極都未有錢落袋，認為1萬元未必會是及時雨，更有人表示，即使派1萬對於現時的嚴峻環境，只是杯水車薪，「有錢撥去搞好醫療好過啦」。

陳茂波強調政府資源有限，預算案不可能完全滿足所有人要求。（網誌圖片）

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財政預算案中提到，將會向向18歲或以上香港居民派現金10,000元，執行細節將會於立法會通過相關預算之後再作公布。

↓↓↓ 預算案向香港18歲或以上居民派10000元，但網民嬲爆唔賣帳！ ↓↓↓

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陳茂波在去年預算案提出的「關愛共享計劃」派4000元，被批評申請過程繁複。（資料圖片／羅君豪攝）

預算案公布前網民參考上次派4000元時的「慘痛經驗」，指單要滿足條件拎足全額津貼已相當有難度，之後還因為要人手處理大量申請表已令審批時間變得極長，有人等足一年半才收到款項，故聽聞派一萬元好消息也不敢太興奮，「如果好似上次4000咁搞一大餐都未拎到就嘥X氣」、「好大機會派比上次申請4000蚊班人，繼續交表」、「4K派年半，10K要派幾耐呢？」、「我已經準備定叫我個孫幫我收」。

網民們亦都提到，「一皮係最低消費，何來驚喜」、「1皮其實都唔係多、都係幾百億」、「啲錢本來就係我自己嘅」，認為派錢1萬元相對今時今日的社會情況用途很微，現時有不少人失業、被減薪令收入大減，之前又花不少錢購買抗疫用品如口罩、消毒酒精等，覺得派錢金額應該多過1萬元，又或是整筆錢拿去=「真‧改善民生」好過，「有錢搞好個醫療，排期唔好排咁耐，分分鐘仲實際呀」。