預算案2020｜香港派錢每人1萬　內地網民羨慕：咱免費口罩都沒有

財政司司長陳茂波於今日宣布《財政預算案2020》，包括向18歲或以上的香港永久居民派1萬元。措施公布之後，內地網民獲知香港政府派糖都甚感羨慕，有人呻「咱們連一個口罩都不能免費獲得」、「我們政府咱時候學學」。

陳茂波宣布全民派錢一萬元。（歐嘉樂攝）

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陳茂波在預算案中公布一系列利民抒困措施，包括向18歲或以上的香港永久居民派1萬元。不少香港人得知消息後，雖然覺得有派錢比沒有好，但亦有人質疑或如上次派4000元一樣需時極久。

香港派錢消息很快就在微博瘋傳，內地網民得知後議論紛紛，有人極羨慕反問中國政府的類似措施何時出台。

↓↓↓ 香港派1萬 內地網民有話兒 ↓↓↓

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有內地網民認為港府派錢非良策，批評「他們會以為鬧得愈兇給發錢就愈多的」、「會哭的孩子有奶吃」。有持相反意見的網民就覺得，香港政府大部分市民平等派錢是好事。

亦有內地網民出現「相對剝削」感，呻自己連一個免費的口罩都收不到，跟香港人「同國不同命」，希望中國政府可以學學。即時有人反駁，「大陸同胞有制度自信，不需要派錢」、「特色社會主義，怎麼能接受嗟來之食」，認為內地形勢與香港不一樣，不能派錢解決問題。

最後有網民指出，其實1萬元在香港勉強只夠1個人生活1個月，真的不算多，呼籲同胞們別「葡萄」了。