【新冠肺炎】中國夫婦謊報行蹤　新加坡首引《傳染病法》起訴

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，新加坡衛生部周三（26日）表示，將根據《傳染病法》（Infectious Diseases Act）起訴一對中國藉夫婦，二人涉嫌向當局提供虛假行蹤訊息，一旦罪成可被判入獄6個月。今次是新加坡爆發新型肺炎疫情以來，首宗依傳染病法被起訴的案件。

事件中的夫婦分別是來自湖北武漢的38歲男子胡軍（Hu Jun，音譯），以及其居於新加坡的36歲妻子石莎（Shi Sha，音譯），男事主是新加坡第16宗確診病例患者，上月22日抵達新加坡，同月31日確診，上周三（19日）康復出院；女事主則是在本月1日接獲隔離令。

當局表示，曾在上月22日至29日要求胡軍夫婦通報行蹤，以便追查密切接觸者，惟二人提供不實訊息，經詳細調查已掌握二人實際行蹤，但考慮到不實訊息可能帶來的嚴重後果，以及對公眾健康構成的嚴重風險，遂決定起訴二人。根據新加坡的《傳染病法》，初犯者最高可被罰款1萬新加坡元（約5.5萬港元）及監禁6個月。

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另外，新加坡一名45歲屬當地永久居民的男子，因違反居家通知條例，甚至在隔離期間堅持要出國，最終被剝奪其永久居民身份，以及被禁再次入境。

移民與關卡局表示，該名男子近期曾前往中國，本月20日接獲當局發出的居家通知，惟他不但未有接電話，執法人員檢查時更發現他並不在所申報的住址。

本月23日，當局在樟宜機場發現男事主試圖離境，於是通知他已違反居家通知條例且可能會受到處分，然而他堅持離開；當局考慮到他任意妄為的違例行徑，決定拒絕其再入境准證（re-entry permit）的更新申請，換言之，他將喪失永久居民及再次入境的資格。