【武漢肺炎】受疫情影響　新加坡3月赴台星光演習擱置

據台灣《聯合報》今天（25日）報道，受新型冠狀病毒肺炎疫情衝擊，經台灣與新加坡協商，暫停原訂3月新加坡武裝部隊到台灣恆春三軍聯訓基地的星光演習安排。 據悉，這是新型冠狀病毒肺炎首度影響台灣和新加坡的軍事交流。對此，台灣國防部發言人史順文上午表示不評論。

據報道，新加坡政府此次對疫情採取嚴格防疫政策，包括頒布對中國內地遊客的旅遊禁令，積極追蹤確診病患活動史和其密切接觸者，並要求到過中國內地的勞工隔離14天。

不過，截至周一（24日）起，新加坡全國確診病例累計已達90宗，但未聞軍隊有確診案例。根據台灣疾管署的資訊，台灣目前將新加坡新型冠狀病毒肺炎疫情列為第二級警示，加強防護。

新加坡武裝部隊3月到台受訓計劃擱置。（網上圖片）

新加坡由於國土面積太小，三軍訓練地域嚴重不足，亦缺乏戰略縱深，因此新加坡政府早期即擬定部隊在外訓練的政策，同時，一旦新加坡發生戰爭，在外的新加坡軍隊能獲得軍事同盟支持，反攻並收復國土。

2003年沙士爆發 急撤演訓部隊

1975年，新加坡時任總理李光耀與台灣行政院長蔣經國秘密簽訂星光計劃，派遣一支以步兵、炮兵與裝甲兵混編的陸軍部隊到台灣訓練，訓練基地包括屏東恆春三軍聯訓基地、雲林斗六炮兵基地與新竹湖口裝甲兵基地等，後來擴展到海空軍等。不過，2003年沙士（SARS）疫情爆發，台灣淪為疫區，新加坡緊急撤回為數5000餘人的部隊，疫情結束後雖然星光部隊陸續返台，但人數已降到3000餘人。

近年傳出，新加坡部隊到台演訓增加兩棲特種突擊作戰的科目，會進訓三軍聯訓中心與海軍陸戰隊進行對抗演練，陸軍突擊營亦到台接受傘訓，並到恆春三軍聯訓基地訓練，今年原排定3月第2、3周到恆春聯訓基地訓練，但如今再度受到疫情影響，確定取消。

為防止疫情擴散，台灣國防部24日亦表示，上周通令台軍各部隊，暫停3、4月後備軍人教育及勤務召集訓練，避免群聚感染的風險。

（聯合報、自由時報）