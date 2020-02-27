的士司機找錢疑100元台幣扮港幣　港媽拖仔女趕落車返屋企先發覺

找錢要小心！不同貨幣偶爾會有類似設計，令人容易混淆。有網民在facebook上分享，稱自己乘坐的士之後用現金付款，但對方竟在找續中夾了一張100元台幣（約25.7港元），疑扮成100港元紙幣，令她損失約75元。事主指自己不打算追究及報警，只希望各位現金找續時小心一點。

有港媽乘坐的士的時候被濫收車資，而且找錢的時候更收到100元台幣扮港元。（資料圖片）

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港媽上載找續的照片，可見當中夾了一張台幣100元鈔票。（fb群組「將軍澳討論區」圖片）

事主在facebook群組「將軍澳討論區」上分享自己的被騙經過，說自己在昨日（26）下午與一對女兒由將軍澳翠林乘的士到坑口，車資為37.6港元，但最後被司機「收齊頭」40港元的車錢。當時她拿出一張500港元紙幣付款，因為要照顧兩個女兒，「一嘢就塞晒啲錢（找續）入袋，到夜晚返屋企拎錢先發現中間夾咗張台幣100扮港幣100」。

從事主上載的照片可見，她付款500元應該找續460元，但她收到的卻是10元及50元港幣各1張，再加上3張100元港幣及1張100元台幣。由於她本身坐的士時都有取收據的習慣，因此知道的士車牌，但不知道為什麼上下車時間卻一樣，「唔知係咪部機都做過手腳」，之後亦不打算追究及報警。

有網民認為，事主應該報警，「個個都嫌麻煩唔報警，所以先咁多騙徒」，不過事主指即使報警只會被人以不同理由阻撓，並指自己沒有當面點清找續也有問題。

↓↓↓ 的士司機生計大受影響，但仍然有人苦中作樂 ↓↓↓

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