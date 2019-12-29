遇塞車的士司機提議改道被否決　乘客見車龍一個舉動超無品…

近年經常有網民「公審」的士司機劣行，但的士司機在工作期間亦時常遇到野蠻乘客，近日有的士司機在facebook群組上分享遭遇，稱「乘客嘅無賴，社會係唔多關注嘅，只會目光放晒喺司機身上」，樓主拋磚引玉，先分享自己遇到缺德客人的情況，稱自己因應交通情況建議改道避過塞車，但遭乘客拒絕；詎料果真遇到車龍時，乘客卻即時落車，讓司機十分氣結。

樓主表示，社會只將焦點放在司機身上，卻無視有不少無賴客人。（資料圖片）

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樓主表示，自己曾經載客去油麻地果欄，當駛至渡船街上加士居道天橋的時候，已經看到塞車情況十分嚴重，其後駛至窩打老道，「已經看到渡船街死晒」。樓主便向乘客提出，希望可以轉行其他道路避開塞車，但乘客堅持使用原本的路線，「跟住我都順佢意，明知死路一條」。不過，當的士轉入渡船街後「郁都唔郁」，乘客「跟住話落車，仲話叫我自己諗辦法！」

樓主提到，自己曾經做個負責任的司機，但遇上不負責任的客人。（資料圖片）

樓主直言「嗰一刻，我都覺得個客幾X街，我已經唔因為塞車理由而放低你，做個有責任司機，點知你一個屈尾十唔理我感受，只顧自己自私嘅感受」。他希望社會不要再將責任只放在司機身上，批評目的地還沒有到就要求乘客下車的司機，因為同樣行為都可以在乘客身上發生。

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