想見你│施柏宇解構獅子座男孩另一面：告白被拒絕也沒關係！

施柏宇演出台劇《想見你》，戲裡飾演默默守護在陳韻如（柯佳嬿飾）身邊的深情大男孩莫俊傑，沈穩內斂演技，圈粉無數，被譽為「人氣新星」，劇中的他，從一個乾淨單純的陽光少年、為兄弟情默默成全的男孩，轉變成竟為了所愛的人而坐牢的失意青年，最後選擇悲劇結束一生，令網友心疼不已，還在PTT上舉辦「《想見你》最讓人心疼的角色」活動票選，莫俊傑不出意外獲最高票當選，粉絲們也紛紛留言喊話：「俊傑不哭，快來給姐姐秀秀！」

施柏宇扮演的莫俊傑成「《想見你》最讓人心疼的角色」第一名。（PTT）

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施柏宇憑《想見你》莫俊傑一角爆紅。（《想見你》劇照）

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相較於《想見你》中個性靦腆害羞的莫俊傑，施柏宇透露自己真實個性是「內向、古怪」的獅子座，日前他接受專訪，吐露一般人對獅子做的印象是熱情、領導型，但在他身上其實很難看到，某種程度看，這一點頗像莫俊傑，只有在「正義」方面，施柏宇有獅子座的威嚴，例如勸告人不要亂丟垃圾，又如日前他錄製勸告網友「不要轉發盜版、不要截圖」影片時的嚴肅神情，他笑說：「很多人看到那支影片後，都覺得我的表情好像快要殺人了。」

施柏宇錄製勸告網友「不要轉發盜版、不要截圖」影片時的嚴肅神情嚇壞網民。（Facebook@想見你）

《想見你》中，施柏宇和許光漢也有不少打籃球戲，大學時期，他就是籃球系隊，私下也熱愛運動健身。至於感情觀，施柏宇表示外型漂亮、活潑、獨立，內心細膩、體貼，結合「黃雨萱、陳韻如」特點的女生，若有共同興趣會更加分，自曝理想型是韓國女團BLACKPINK成員、擁有精緻如洋娃娃的五官、傲人身材的22 歲女星Lisa，施柏宇透露：「若遇到心儀對象，我會很直接跟對方表白，因為若不說出口就會錯過機會，被算被拒絕也沒有關係，愛一個人就要直接講，才不會後悔！」。

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