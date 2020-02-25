想見你劇評│《你的名字》變奏？　劇情本末倒置觀眾睇到黑人問號

雖然我覺得《想見你》中間還是拖了，夾纏不清，讓我一度渙散。但開頭三集與最後一集確定是有趣的，而且整體概念有新意，加上男女主角柯佳嬿與許光漢表現不俗（儘管許光漢在扮老這一趴還差一把火），因此整體成績還是不會差的。

許光漢於劇中一人分飾兩角。（《想見你》劇照／Facebook@想見你）

黃雨萱在結局做出了那個決定，我喜歡編劇的安排。拋棄曾經走過的安全的路，按下Reset鍵，把自己丟進未知的茫茫人海。我愛你，但我們不能執著於彼此。為了你好，也為了我好，我們要放掉對方的手。如果你真愛我，你一定會找到我的，對嗎？（其實我不信這一套。如果真的愛，為什麼要放掉？）

黃雨萱在結局做出了一個決定，，把自己丟進未知的茫茫人海。（《想見你》劇照）

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我也曾經把糾纏的男人的所有聯絡方式全部丟棄，然後就真的再也沒有見過他，沒有想過他。可以如此瀟灑，只有三種可能，一種是不知天高地厚，另一種是勘破紅塵得道升天，還有一種是，你根本不愛他。

另一位讓我印象深刻的，是由張翰飾演的吳文磊先生，陳韻如的舅舅、唱片行咖啡館老闆。他根本就是穿越轉運站，也是時空旅人庇護所嘛。女主角穿越，跟著男主角也穿越，每一個穿越者都會向他告白，他還就照單全收了，完全是全台灣的穿越者中途之家嘛。

舅舅吳文磊是由張翰飾演。（《想見你》劇照／Facebook@想見你）

一個人穿越時空（還奪舍）已經很誇張，兩個人同時穿越時空（還奪舍）......第一個他信了已經很了不起，再來一個他也相信這就是奇蹟了啊。我想他房間床邊牆上應該是掛著一幅十字繡，就像《月黑高飛》（The Shawshank Redemption）那個典獄長辦公室牆上一樣，上面寫著「至於你們信不信，反正我是信了」。

有網民視《想見你》為《你的名字》的變奏版。（《你的名字》的劇照）

簡單說，《想見你》的劇本在創意上分數超前，但對於人物的經營過於薄弱，而在劇情的曲折糾結上花了太多功夫，所以觀眾根本沒有精神去體會人物的情感掙扎與動機，全部心力都用在思考：現在什麼狀況？這個是1998還是2003還是2019？現在到底是穿到哪裡去了？

《想見你》每集開場的文字亦暗藏玄機。（《想見你》劇照）

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然而塑造出真實飽滿的人物，才是戲劇的核心。類似題材可以對照韓劇《Signal》（시그널），同樣的穿梭時空，同樣的推理驚悚，在人物與劇情上卻能夠相得益彰。相較之下《想見你》反而本末倒置，有如買櫝還珠。大家衝著珍珠而來，卻發現裝珍珠的盒子比珍珠還貴（然後高高興興買了盒子回家當寶？）。我是不知道一般觀眾是怎麼想的啦，我是覺得再怎麼說，珍珠與盒子比起來，珍珠還是比較重要的……

《想見你》聖地巡禮！盤點25個取景地點 還原絕美浪漫劇照（點圖放大▼▼▼）

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