謝和弦小三豐滿上圍有秘密？莉婭自揭黑歷史　滿足一個條件才隆胸

台灣網紅莉婭（Liya）因為介入男歌手謝和弦婚姻，大幅提升知名度，也接連被爆出不少舊料，備受關注。但她本人19日親自發文，大方承認曾經用自體脂肪隆乳，並反嗆那些爆料的人：「都好像是在替我打廣告」。

台灣網紅莉婭被爆出介入謝和弦婚姻後，大幅提升知名度。（IG@liyacheee）

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莉婭坦然承認曾有一段比較胖的時期，最重曾達到將近65公斤：「But whatever？！」她坦然面對黑歷史，還大方自嘲：「也多虧有當時肥胖的脂肪才能填到胸部。」自爆用自體脂肪隆乳。

網紅莉婭現時身材纖瘦。（IG@liyacheee）

莉婭吐槽，媒體一直翻出她自己都沒有的照片，還有許多爆料頻出：「一堆人冒出來說是我同學？你們都好像是在替我打廣告……然後酸民還要反過來說我蹭熱度，到底是誰在幫我散播……。」曾說「全世界最傻眼的人是我」，莉婭這句台詞如今也成為經典，令她無奈：「哇噻～后里蟹……觀看次數上升得莫名其妙欸。」

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