寵物蟒蛇誤吞異物　澳洲醫生伸鉗入腸道　拉出整條沙灘毛巾

《小王子》中有「蛇吞象」的故事，看似不可思議，但事實上蛇真的可以一口吞下整個食物，不過澳洲悉尼一條寵物蟒蛇卻下異物，獸醫把儀器伸入牠的腸道，才成功把東西取出來，原來蟒蛇吞了一條沙灘巾。

醫生麻醉了蟒蛇Monty，並透過X光發現蒙地原來吞了一條毛巾。（「SASH-Small Animal Specialist Hospital」fb圖片）

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18歲大雌性地毯蟒（Jungle Carpet Python）蒙地（Monty）長3米，重5公斤。主人見牠肚子異常地脹，相信牠是吞了異物，於是帶牠到悉尼西北部小動物專科醫院（Small Animal Specialist Hospital）求診。醫生麻醉了Monty，並透過X光發現原來牠吞了一條毛巾，醫生對這不尋常的狀況都感到非常驚訝。

醫院在facebook貼出蒙地做手術的影片，醫生將內窺鏡放入蒙地的腸道，再用很長的鉗子伸入腸道挾住毛巾的的一端，然後一拉，毛巾順着腸道被拉出。另一個角度亦可見一人打開蒙地的口，另一人則把毛巾從蒙地的口腔中拉出來，拉扯都要一定力度，後面還有一人拉住蒙地的身體。

毛巾拉出來後，展開一看可見有浴巾的大小，相當大張。幸好醫院最後指，過程中蒙地沒有受傷，即日已可回家，主人也報告牠如之前開心和好胃口。

毛巾拉出來後，展開一看可見有浴巾的大小，相當大張。（SASH_-_Small_Animal_Specialist_Hospital_fb圖片）

不少網民對蟒蛇吞下這樣長的毛巾感到吃驚，「不可思議」、「這是什麼！我的天啊」、「是什麼讓蛇吃一條毛巾？」，亦有人讚賞醫療團隊的工作。

（綜合）