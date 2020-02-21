【武漢肺炎】父偷獵「川普雞」子網上炫耀天天吃野味　警上門拘捕

新型冠狀病毒肺炎源頭被指來自蝙蝠，內地政府紛紛禁止民眾食野味，不過，貴州一名男子近日卻在上網發文，表示「天天吃野味都要吃膩了」，引來警方關注，警方上門調查，竟然在他家中發現野生紅腹錦雞和錦雞標本等，男子目前已被拘捕。

民警在龍男家中發現一隻活的紅腹錦雞、一隻錦雞標本，以及相關獵捕工具。（網上圖片）

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男子姓龍，居住在貴州施秉縣，由於疫情期間，龍男天天在家無聊，於是自製獵套上山捕捉錦雞，兒子則在網上貼圖，更發文指「天天吃野味都吃膩了」。

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帖文被民警發現，並於16日上門搜查。結果在龍男家中發現一隻活的紅腹錦雞、一隻錦雞標本，以及相關獵捕工具。龍男解釋標本是他10年前捉到的，他把錦雞製成標本掛在家中歡賞，而在疫情期間，他又上山捉到2隻錦雞，一隻已食用，另一隻繼續飼養，目前龍男因非法獵捕、殺害珍貴瀕危野生動物罪被刑事拘留。

據了解，紅腹錦雞是內地特有鳥種，又名金雞，雄性的金黃色羽冠與美國總統特朗普的招牌金髮十分相似，故曾在內地爆紅並被封為「川普雞」；另其腹部的羽毛是紅色，顏色艷麗，是中國國家重點保護二級動物。