美國2歲華裔女童尿床　狠母按頭入浴缸溺斃　誤殺罪成判入獄18年

居於美國紐約布魯克林（Brooklyn）的28歲華裔女子李林（Lin Li）在2016年因2歲女兒鄭琳芯（Melody Zheng）尿床，盛怒下竟將其頭部按進浴缸，導致女兒溺斃。李林去年6月誤殺罪名成立，周三（26日）被判入獄18年；她聞判後表示，自己將永遠活在悔恨之中。

案發於2016年3月13日，李林當晚因為鄭琳芯尿床而暴怒，憤而將女兒的頭按進注滿水的浴缸，直到女兒停止掙扎；鄭琳芯其後被送往瑪摩利醫院（Maimonides Hospital）搶救，惟最終證實不治。警方調查期間發現李林在案發的前一日也曾虐打其4歲兒子，以及將他的頭壓進水中。

陪審團去年6月裁定李林一級誤殺及一級企圖襲擊罪名成立，然而由李林多次提出更換律師，並要求上訴而未量刑，直至周三（26日），法官道琳（Deborah Dowling）才判處她入獄18年。

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控方指李林毫無悔意

控方在庭上指出，李林在整個審訊過程中毫無悔意，而她對待孩子的方法亦非常可怕，根本不是母親應有的行為，故要求法官判處她監禁35年；李林的代表律師羅曼諾（Mario Romano）則形容她是一位充滿愛心和關懷的媽媽，且一直認為女兒的死是自己疏忽造成，為此每天都在自責。

李林透過譒譯稱：「作為一個母親，我的責任是照顧孩子，我對女兒的死感到很後悔。這是我的錯，失去女兒令我很心痛，我一輩子都無法忘記。無論你（法官）判我入獄多長時間，我都會接受。」

法官說，案件是一宗悲劇，李林的行為是錯誤的，她有責任照顧孩子，確保其人身安全，但卻用如此危險的管教方式，導致女兒死亡。李林還被判在兒子年滿16歲前均都不得以任何方式接觸對方。