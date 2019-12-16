從小被虎媽打　12歲跳舞新星上節目吐苦水　「瘀傷要2周才消失」

越南12歲女舞蹈員Thao Vy在當地頗具名氣，曾在多項比賽獲獎，最近她上電視節目訴說成功背後的辛酸，原來她媽媽Thu Hang的管教方式非常嚴厲，每當她跳得不好動輒施以棒打，導致身心嚴重受創，甚至多次萌生自殺念頭。

Thao Vy在節目上表示，今日的成績得來不易，而她之所以踏上跳舞之路則源於一次意外。她憶述在1歲那年，當時初為人母的Thu Hang不慎將熱水淋到她身上，令她的肩膀及身體多處因燙傷而留下永久疤痕，後來日漸長大，她開始因為身上的疤痕感到自卑，無論在學校或家中，總穿上長袖衣服，媽媽極為自責，同時擔心女兒因此無法抬頭做人，於是讓女兒學習跳舞，盼有助她重拾自信。

12歲的Thao Vy曾在多項跳舞比賽中奪獎。（網上圖片）

Thao Vy在學舞初期表現得非常熱衷，惟及後慢慢跟不上同學的進度，開始抗拒上跳舞班，甚至不再練舞。媽媽對此相當不滿，甚至施以棒打，以嚴厲的方式教女。

Thao Vy表示，當年的陰影至今仍未能抹去，「那段時間每次練舞我都會哭，她（媽媽）打我，瘀傷要兩個星期才會消失，相當痛苦。」

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在媽媽嚴管下，Thao Vy的跳舞表現有明顯進步，她從8歲開始參加比賽，屢屢奪獎；然而，好成績未有換來媽媽「鬆手」，除了替愛女報名參加更大型賽事，還要求她每次比賽必須闖入前三甲，否則會遭痛罵甚至體罰。

Thao Vy稱，自小被媽媽體罰強逼練舞，曾因抵受不住巨大壓力，數度萌生自殺念頭。她這一番剖白不但將身旁的節目主持人嚇壞，同時令媽媽醒覺，明白到原來自己的管教方式一直在傷害女兒，兩母女不禁在節目上相擁而泣，Thu Hang更承諾會自我檢討，日後好好與女兒相處。

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