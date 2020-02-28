預算案2020｜身份證三粒星即永久性居民？派錢有冇份睇呢2個地方

財政預算案公布將向所有年滿18歲的香港永久性居民派錢1萬元，約有700萬港人受惠。網上即時傳出多個迷思，認為只有身份證上持有3粒星的人才可以申請，將三粒星直接等同於「香港永久性居民」。其實身份證上有許多神秘數字和英文字母，但要確認自己是否永久性居民，基本上只需看證件上的兩個地方，就不用天天擔心自己到底有沒有資格收取1萬元。

簡單來說，只要身份證寫上「香港永久性居民身份證」（紅框示）及有A字（黃框示），就是香港永久性居民。（資料圖片）

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要確認自己香港永久性居民的身份，最理想當然是查看《基本法》第二十四條，但法律條文未必人人想睇，而你的「身份」一早就明確寫在證件上，拿出身份證，第一看抬頭是否寫着「香港永久性居民身份證」10個大字，第二，睇下英文字母，以下將遂一解釋。

抬頭寫「香港永久性居民身份證」的人，你一定是香港永久性居民，因為身份證只有兩種，即「香港永久性居民身份證」及「香港居民身份證」，沒有永久居留權的人領取的叫「香港居民身份證」，舉例從內地到港工作，或是從外地來港讀書的人，都是持有這張身份證，他們沒有永久性居民資格，必定無1萬蚊。

「香港永久性居民身份證」與「香港居民身份證」↓↓

+ 4 + 3 + 2

第二點，就是星星後面有「A」字，代表擁有香港居留權。而前面的「***」代表持證人年滿18歲或以上及有資格申領香港特別行政區回港證，而11至17歲的香港永久性居民身份證上只會有1粒星「*」，可以將它當成是否夠18歲的指標，但沒有亦可以是「永久性居民」。所以，最簡單確認身份的方法，是看身份證上方的幾個大字及有沒有「A」，而「AZ」等多個字母組合，只是用來區別出生地、有入境權或居留權等。

身份證字母密碼↓↓

+ 5 + 4 + 3

這樣看的話，擁有字母A的人等於「擁有香港居留權」，那是否有A開頭就等於「香港永久性居民」？其實根本不用複雜化問題，因為舉例說該兩字母為「CX」的人，即「登記領證時在香港的居留受到入境事務處處長的限制」及「持證人報稱在中國大陸出生」，一點都不罕見，因為一眾由內地到香港讀書的學生哥身份證上都是「CX」，而這班人持有的證件是「香港居民身份證」，必須住夠7年才能「升級」做「香港永久性居民身份證」。

換言之，想確認能否領1萬，最簡單是拿出身份證看有沒有香港永久性居民身份證10個大字及有個「A」，然後自己夠不夠18歲，兩眼就夠！

其實3粒星不等同有居留權，有沒有居留權是看星星後面有沒有字母「A」，星星的功用只代表你一定夠18歲，而解釋後面的一句「符合資格申領回港證人士」，是另一個歷史問題，有A無星者大有人在，例如一些非中國公民的外籍人士。如果大家擔心永久性居民資格，最簡單還是看證件上方有沒有「香港永久性居民身份證」10個大字。

留學生「激烈的海膽」就是拿着香港居民身份證，沒有永久居留權。（資料圖片）

身份證號碼字母原來都有特別：

+ 11 + 10 + 9