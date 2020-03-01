氣候的警告！南極升至近20度　鷹島2成積雪融化　沿海陸地全露出

全球氣候反常，今年南極的變化更是令人憂慮，本來中部積雪地區平均溫度約為-57°C，但本月南極兩個氣象站卻錄得18.3度高溫，本月9日更錄得1961年以來最高溫紀錄的20.75度。美國太空總署（NASA）衛星照片拍到，南極洲東北方的鷹島（Eagle Island）沿海地區受熱浪影響出現嚴重融雪，融化的冰雪佔全島總數約兩成。

短短10日，鷹島的積雪少了近2成，沿海的地方都露出陸地。（NASA圖片）

對比照片中可以看到有原本白色的部分變成淺藍色，反映融雪的水變成池塘。（NASA圖片）

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NASA早前公布利用陸地衛星 8 號 （Landsat 8）拍攝的鷹島圖片，顯示2月4日至2月13日短短10日內，本來完全被積雪覆蓋的鷹島積雪少了近2成，沿海地方的陸地全部露出。對比照片中可以看到有原本白色的部分變成淺藍色，反映融雪的水變成池塘，而池塘吸收的熱量比積雪多，從而加速了融化過程，形成惡性循環。

有科學家在南極冰川中拍到一片血紅的景象，不過不是動物遭受殺害導致，原來這是極地雪藻。(AntarcticCenter_fb圖片）

美國麻省尼科爾斯學院（Nichols College）冰川學家佩爾托（Mauri Pelto）表示，「從未見過南極的融池發展得這麼快，通常只會在阿拉斯加或格陵蘭看到這種情況，但在南極並不常見」。而美國國家冰雪資料中心的數據亦顯示，由50年代開始，南極某些地區自50年代至今已暖了4.5華氏度。佩爾托警告：「如果你只着眼於2月，這一事件並不重要，不過重要的是，這些事件發生得愈來愈頻密。」

與此同時，有科學家在南極冰川中拍到一片血紅的景象，不過該片紅色並非動物遭受殺害所導致的鮮血，而是融雪後迅速繁殖極地雪藻（Chlamydomonas nivalis）。這些藻類會在冬天冬眠，當陽光變多、雪地出現液態水時，就會吸收水分快速繁殖。一般而言，藻類大幅增加，代表融冰的地方氣溫上升，是氣候暖化的證據之一。