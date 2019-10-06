【氣候暖化】三文魚數量急降　灰熊媽瘦到皮包骨　率熊仔絕望覓食

全球氣候暖化問題日益嚴重，加拿大野生動物攝影師希克（Rolf Hicker）日前在卑詩省奈特灣（Knight Inlet）拍下令人心痛一幕，一隻骨瘦如柴的灰熊媽媽，帶住兩隻小熊在河邊覓食，由於氣候變化等關係，當地野生三文魚的數量急降，令灰熊找不到食物充飢，但牠們即將進入冬眠期，情況令人相當擔憂。

日前加拿大攝影師拍到灰熊一家三口在河邊覓食，當中熊媽媽已餓到骨瘦如柴。（Rolf Hicker fb圖片）

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希克日前在facebook發文指，經常在電視上看到灰熊獵食三文魚的畫面，惟卑詩省奈特灣河中卻未見一條三文魚。從他上載的照片所見，骨瘦如柴的熊媽媽絕望地帶住兩隻小熊在河邊到處覓食，其面頰凹陷，骨骼及肋骨等清晰可見，畫面令人心酸。

攝影師希克坦言河中沒有一條三文魚，情況令人擔心。（Rolf Hicker fb截圖）

加拿大灰熊以三文魚為主食，一般體重為220至880磅，但當地的漁民表示，近年野生三文魚數目急降，今年情況更是50年來最差。而灰熊每年11月底開始冬眠5至7個月，靠夏天及秋天累積的脂肪維生，如今灰熊沒有充足食物充飢，可能需要游至其他地方覓食。

加拿大漁業與海洋部門今年8月曾發表報告，指當地氣候變暖影響水溫，嚴重影響三文魚的生態系統，加上三文魚養殖場會將廢物倒到水中，污染海水及傳染疾病，導致野生三文魚數量下降。

全球暖化令全球生物飽受威脅：

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為拯救捱餓灰熊，當地組織Mamalilikulla First Nation正安排義工，投放500條三文魚於溫哥華島的海岸線，希望為灰熊提供食物，助牠們度過冬眠。

（綜合）