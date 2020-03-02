澳洲女在家沖涼被雷擊中送院　專家稱雷雨時在家應遠離呢啲物品…

澳洲經歷嚴重山火後天氣反覆，昆士蘭省黃金海岸一名女子日前在家沖涼，適逢外面有雷雨，其間竟意外遭閃電擊中，幸好她身體未有大礙，但仍需送院觀察，目前情況穩定。

澳洲黃金海岸一名女子日前在雷雨期間於家中沖涼，竟意外遭閃電擊中，所幸身體無大礙。（Unsplash／Chandler Cruttenden）

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事發於上周四（2月27日），昆士蘭救護車服務發言人表示，救護員在當天中午抵達女事主位於黃金海岸郊區Hollywell的住所，形容她在沖涼時受到「輕微的雷擊」，未有受傷，但為安全起見，救護員還是送她到附近的醫院，目前情況穩定。女事主的丈夫受訪時稱，妻子被雷擊中後全身顫抖，感到腳掌和嘴唇刺痛。

昆士蘭當局稱事主受到「輕微的雷擊」，未有受傷，但為安全起見已送院觀察，情況穩定。（Unsplash／Florian Livo）

據澳媒引述專家表示，為減低被閃電擊中的機會，民眾盡量不要在雷雨期間沖涼，亦應避免其他如洗碗等接觸到水的活動。此外，專家建議市民在雷雨時遠離固網電話，避免使用電腦等電子設備。

（綜合）