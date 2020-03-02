周星馳電影《食神》曾到珍寶海鮮舫取景　薛家燕張龍椅有來頭！

珍寶海鮮舫突然宣布明天（3月3日）起暫停營業，直至另行通知。這個昔日地標及遊客熱門景點或許將會告別香港人，令很多人都覺得可惜。周星馳於1996年上演的電影《食神》就曾在海鮮舫內取景，令人可以一窺內部的豪華裝潢之外，亦都記下了不少珍貴的畫面。

電影《食神》曾到珍寶海鮮舫取景，留下很多珍貴的畫面。（電影《食神》截圖）

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《食神》電影中當年有關海鮮舫的劇情在電影後段，當時周星馳飾演的食神史提芬周在中國廚藝訓練學院（即少林寺廚房）學廚完畢後下山。當時史提芬周因為阿婆撐艇的速度太慢，於是使出輕功踏水跳高再破窗而入，成功在最後一秒抵達比賽會場參加比賽。就在這一幕我們就可以清楚看見，當時海鮮舫的華麗外表。

電影中的評判薛家燕除了在海鮮舫內不斷跳舞，取消參賽者資格之外，她觀賞比賽時坐過的龍椅亦都是海鮮舫內的賣點之一。該張龍椅位於金鑾殿的正中，夠晒搶眼，而且花了足足兩年時間才完工，食客見到都會爭相坐在上面拍照留念。

電影中的評判薛家燕除了在海鮮舫內不斷跳舞，取消參賽者資格之外，她觀賞比賽時坐過的龍椅亦都是海鮮舫內的賣點之一。（電影《食神》截圖）

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之後史提芬周進行比賽期間，鏡頭不時都會影到海鮮舫內的設計及裝潢，甚至將裏面的畫作浮雕與劇情融為一體。例如在比賽完成之後，觀音大使出場讓食神歸位之前，鏡頭就曾拍攝海鮮舫天花板上的佛像，再加上音樂，以鋪排觀音大使從天而降的畫面。

珍寶海鮮舫宣布暫停營業之後，未有交代更多詳情，香港著明地標或許從此與廣大市民及遊客告別，想要懷念過去或許只能靠舊照片及電影《食神》了。

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