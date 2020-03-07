台男課金直播女求約會獲回覆「有空的話」　期望落空欲上法庭追討

按圖看網民向呂秋遠律師發問內容↓↓↓

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以下為台灣律師呂秋遠的回應：

苦主大人你好，雖然在疫情肆虐的時候，討論這種問題似乎很兒女情長，但是基於這位玩家應該就是你，你又連續追問了兩次，看來似乎很困擾。所以我決定認真回答你的問題。況且在疫情肆虐的時候，上網看看直播主，似乎也是安全的。但既然是玩家，那就要有心理準備才是。你這麼冗長的問題可以濃縮成這樣：

「我給某人1000元，她說『有機會、有空的話』可以約會，後來她不想跟你約會，可否要她退錢或約會？」

台男稱遭女網紅騙他課金，還想向呂秋遠索法律意見討回公道。（《禁入直播》劇照）

你中文是不好嗎？她都已經說，「有空、有機會」，你既然只有1000元的禮物，當然只能永遠沒空、永遠沒機會，不然你是在想什麼？收了你的1000元，就跟你去吃滷肉飯？這樣她一天吃二十四餐都無法應付啊！你覺得付得起1000元的人有幾個？更何況，你算一下，跟你出門梳妝打扮、吃飯、聊天、回家，要不要4個小時，你當她時薪只有250元嗎？為什麼你會有這種不切實際的想像呢？

所以，應該怎麼辦？你應該主動提高價碼，如果是1萬，而且告訴她，請她吃飯的地點是在五星級飯店，她或許會考慮認真的兌現「有空、有機會」的承諾。如果是10萬，那麼空與機會就更多了，說不定還會有愛與承諾，她應該三餐都會找你一起吃，畢竟，一天30萬，只要吃三餐，有什麼工作比這件事容易賺錢呢？我都想放棄律師工作，陪你去吃飯了。可是，當你有30萬，請不要再給我看直播了，抬頭看看你身邊的人，如果你有老婆小孩，她們是不是需要你這30萬？如果你有女友，你願不願意花10萬帶她去日本玩？如果你只有十姊妹，那麼你想不想花點時間在自己身上，多參加一些社團與活動，讓自己可以多認識一點朋友？

我沒有嘲笑你的意思，更何況說出來會被人嘲笑的夢想，都是值得追求的。或許你覺得，為何花了1000元，買一個夢想，卻被她無情的呼弄。可是，跟她吃飯的目的在哪裡？你認真想想，你只想吃飯嗎？炫耀跟一個直播主可以一起度過三小時，還是想認真交往？

如果你想炫耀，這是種商業行為，可是給1000乘以N的人很多，你只是付出基本消費額而已，沒什麼資格好炫耀的。如果你要的是真心，1000元，確實是你的真心，但是你放錯地方了。你給媽媽，她會很感動，你給一個直播主，她只會覺得你是火山孝子。你如果是女孩，你會願意跟一個沈迷於直播，竟然願意給未曾謀面的人1000元，只因為她漂亮的人交往嗎？媽媽跟你吃上一頓熱騰騰的飯，不用1000元，只要回家就好，你知道這件事有多珍貴嗎？

不要再給我沈迷在直播主了，認真看看你身邊的人，如果沒有，就擴展自己的生活圈，他們不會要你花錢斗內請吃飯。如果你只是想要看看年輕正妹，那麼看看就好，而當你不認真的看待自己的時間、生命與身邊的人，基本上，你只會不斷的遭受挫折，而且覺得全世界都對不起你。

呂秋遠告誡台男不要沈迷上網睇直播，應好好擴展自己的生活圈子。（網上圖片）

最後，希望你有看到最後。法律上她並沒有違約，因為她並沒有說「一定」要跟你在某年某月某日吃飯，如果是對價契約，她沒有違約；如果是附條件贈與，因為條件不確定，贈與也無法撤銷。所以，她不需要跟你吃飯，因為她沒空，也不用退錢給你。

失主，別忘了你是玩家，如果是玩家，就要拿得起放得下，你只是想討好她，但不幸失敗了而已。1000元不夠，你可以加碼，到一定程度的時候，應該可以討好成功。只是，值得嗎？自己要好好想想。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）