38歲台男：父母唔鍾意女友點算？　網紅律師拋10項測檢係咪裙腳仔

按圖看網民向呂秋遠律師發問內容↓↓↓

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以下為台灣律師呂秋遠的回應：

38兄弟你好，你來問我的時候，其實你心中早有定見，只是需要我給你支持而已。所以如果你要簡短版的答案，我就給你一個字：是。如果你要略長一點的答案，我給你一行字：結婚當然是兩人為主。但是，如果你要完整的答案，那就不是一個字或一行字可以解決的。

首先，你女友的命運堪慮，而且有夠倒楣，就算你強渡關山，直接登記結婚，你們兩個人過自己的生活，她還是不會幸福快樂。因為，你非常在意你跟你爸媽的關係，你現在只是短暫的叛逆，終究你還是會回到乖寶寶的路上，這對於她而言，非常不公平。你要問我憑什麼這麼覺得嗎？

結婚雖說是兩個人的事，但亦是兩個家庭的事，有台男因父母不喜歡女友而煩惱。示意圖。（GettyImages／視覺中國）

因為當你動心起念問我，就代表這件事很重要，不然Just do it就好，問我做什麼？但是結婚這件事，只要你有百分之一的猶豫，就應該放生對方，好好的跟爸媽孤老終生，不要出來害人。這並不是說，家庭不重要，事實上，結婚原本就會涉及到兩個家庭，並不是你或她可以說了算。可是，你已經38歲了，在18年前，就已經成年，這些年來，你到底有沒有脫離媽媽的掌握？這種事情是需要練習的，不可能一蹴可及，但是你在這些年來，從來沒有嘗試要脫離媽媽的懷抱，現在怎麼可能一次就獨立？

所以，舉起你的右手，摸着你的良心，先問問自己，跟父母之間的關係，到底是建立在依賴還是尊重，跟乳癌一樣，要怎麼自我檢視呢？

1.檢視自己的薪水，是不是跟爸媽掛勾，例如「薪水交給我保管、結婚後再還給你」之類的這種騙小孩壓歲錢的鬼話。 2.是不是住在家裏，而且覺得家裏很舒服，不想搬出去，外面房租太貴云云。 3.有沒有在幻想爸媽在不久的將來會因為你孝順，所以把房子過給你。特別是，「你要是孝順，等我死了，這些東西都是你的。」所以你認真的要孝順給她們看。 4.會不會經常覺得爸媽把你養大很辛苦，所以聽話是應該的。覺得爸媽生氣起來，天都會塌下來。 5.爸媽是對的！習慣性的聽從爸媽指示，他們不要什麼，你就該丟掉什麼；他們想要什麼，你就得去追求什麼。 6.缺錢就找爸媽要，他們會毫無保留的給你所有的物質，還有他們的心。 7.常常把「我爸說」、「我媽說」，掛在嘴巴上。 8.現在還有門禁，不能超過幾點回家！否則要事先報備。 9.受不了爸媽哀怨的說，孩子翅膀長硬了，都不理我們了。 10.爸媽喜歡看中天、中視與中國時報。

呂秋遠認為男人想結婚卻不願違反父母的意思，可能仍然是一個媽寶。（GettyImages／視覺中國）

如果這十項媽寶檢測表，你中了五項以上，你依賴爸媽的可能性就很高。基本上，你就要像戒毒一樣，勇敢的改變你的環境，並且調整你跟他們之間的關係。否則，即便你勉強對方結婚了，也只有害人而已，因為你不會快樂的。

她更不會，她會想死。

38兄弟，都38了，結婚不是家家酒，你的問題不在於要不要去登記，而在於你是不是一個孩子。如果是，未成年人未經法定代理人同意，不能登記結婚喔！

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）