生活百科｜回南天潮濕如何保住靚衫？裝修佬教你6招衣櫃防霉大法

文：裝修佬 香港近海，長年處於潮濕狀態，特別喺梅雨季節，更係苦不堪言。相信大家都有遇過衣櫃發霉的問題，牽連衣物都會有霉菌滋生，特別是皮製品，確實令人頭疼。其實，發霉問題都有方法可以解決，究竟係點？裝修佬話你知。

↓↓↓ 6個衣櫃防霉大法 ↓↓↓

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防霉配方油漆

呢個須要喺家居裝修時就揀好，選用含有防霉配方油漆來油屋企牆面。防霉油漆可以有效防止霉菌萌芽及對抗害菌滋生，令污垢唔易附着，耐擦洗，比較適用於廁所同廚房、牆面等易潮濕嘅地方，降低家居環境潮濕，限制霉菌滋生。

保持通風透氣

呢樣非常重要，衣櫃發霉嘅一個原因係唔能夠通風乾燥，所以平時要留意打開櫃同室內門窗等，保持居室通風透氣，令室內保持乾燥清爽，同時櫃亦唔會容易受潮發霉，不過要留意天氣情況，如果喺落雨潮濕天氣就盡可能唔好打開，相反要關閉門窗，拒絕外面空氣嘅濕氣進入屋企，預防櫃同櫃入面嘅物品受潮發霉。

裝修佬提醒大家注意保持衣櫃乾爽，比已出現發霉才來處理簡單得多。（GettyImages）

擺放除濕防霉用品

擺放盒裝除濕劑係防霉好辦法，畢竟衣櫃發霉係由於受潮引起，喺衣櫃度擺放除濕劑可以吸取櫃入面空氣中嘅水分，保持衣櫃乾燥環境，輕鬆達到防潮防霉效果。另外可以將乾茶包掛喺衣櫃度，唔單止可以去除霉味，仲可以令衣物散發陣陣清香。煮咖啡剩低嘅咖啡渣亦兼具吸濕除臭雙重效果，將咖啡渣曬乾後放喺乾淨紗布袋或舊襪度綁緊，就變成除濕包。另外仲有竹炭包用來防潮防霉，臭丸亦多人選擇，但臭丸氣味及成份或對小朋友、胎兒健康唔好，唔建議使用。

衣物要曬乾先擺入衣櫃

相信好多人都試過衣櫃發霉，霉菌走到衣物上，整污糟件衫，甚至唔着得。其實主要係由於衣櫃受潮先會發霉，所以第一時間要解決嘅就係衣物一定要曬乾先擺入衣櫃，咁樣一定程度上可以保持衣櫃乾燥，降低發霉機率。

衣櫃遠離潮濕區域

衣櫃發霉另一個原因往往就係因為櫃背面嘅牆面潮濕，牆嘅另一邊係廚房、廁所等較潮濕地方，呢個情況下衣櫃係會經常發霉，尤其係家居防水無做好。最好將衣櫃重新換一個位置擺放，平時亦要喺衣櫃度擺放除濕物品如除濕劑，預防衣櫃受潮。

鋪墊報紙

報紙係除濕佳品，尤其用喺衣櫃防霉防潮上，喺衣櫃底部鋪報紙，甚至喺衣櫃門內側貼報紙都得。報紙可以吸濕防霉，油墨味仲可以驅蟲，報紙喺衣櫃防潮防霉作用上非同小可。

裝修佬溫馨提示

衣櫃發霉係經常遇到而且好頭疼嘅事，須要平時做好預防工作，而唔好等衣櫃發霉先來處理。另外裝修佬提醒大家，如果衣櫃已經發霉，喺清理嘅時候盡可能唔用水，以免衣櫃進一步受潮繼續發霉，建議用紙巾或乾布把霉菌抹走，經常開窗通風，保持衣櫃乾爽，散除霉味，同時將發霉嘅衣物要洗乾淨徹底乾燥後先擺返入衣櫃。

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作者簡介：

裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

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