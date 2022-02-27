天氣潮濕牆身出水點算好？裝修佬解釋冷凝水成因+3種解決方法！

近日天氣潮濕加上寒冷氣溫，濕凍情況難免導致牆身出水，冒出水珠，甚至開抽濕機都未必可以解決問題。裝修佬將會在本文為各位讀者講解牆身出水的原因及解決方法！



近日香港天氣寒冷又遇上潮濕，不少人家中牆身都有出水情況。 （GettyImages）

如果牆身兩邊的其中一間房間開了冷氣，另一間房的牆身出現水珠，可以先行觸摸出水的牆壁是否較低溫，如果是的話就明顯是熱空氣遇上冷表面從而凝固成水，低溫的原因就有很大機會就是另一邊的間開了冷氣而傳過來，形成冷凝水。

要解決問題，首先要解決牆身低溫，如果牆身是乳膠漆牆，可以在任何一邊牆身貼上牆貼，阻止溫度傳導，因為會有一層厚身的膠墊阻擋了冷溫度的傳導。

但如果不是乳膠漆牆而是瓷磚牆身，而且表面凹凸不平，又應如何貼上牆貼呢？這個情況就可以貼上較厚身的牆貼，再於邊緣位置封上玻璃膠，即使牆貼不是貼在平滑的平面都同樣可以發揮功效。

即使牆身有櫃遮掩，並不代表不會出水，反而更要正視問題，以免長期出現發霉問題。（GettyImages）

萬一牆身前放了個櫃呢？要留意櫃後留有空間，有機會凝固成水造成，長遠可以引起發霉等問題。這時可以先將櫃後與牆身中間的空間利用海綿等物料填滿，再將櫃的邊緣封上玻璃膠，當中間位置沒有水氣可以凝固，就可以解決問題。

一般來說，這種情況下水份不是滲出來，而是凝固出來，只要將熱空氣和冷表面隔絕，令水份不能凝固時，亦可同時解決冷凝水問題。

網上裝修平台「裝修佬」曾解答冷氣致地板出水的問題，講述出水成因及解決方法，以下先看地板出水的3個成因：【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



+ 1

原文：【生活百科】樓下開冷氣 樓上地板出水 裝修佬講解冷凝水成因

如真的遇上地板出水，「裝修佬」表示樓上及樓下住戶都有方法可以解決問題：【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



+ 1

原文：生活百科｜樓下開冷氣樓上地板出水 屋主跌到攤攤腰專家教點解決

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

讀者如有查詢，歡迎向「裝修佬」fb留言或私訊，裝修佬將會繼續撰文解答大家疑問：按此

作者簡介：



裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

