台網紅還原正顎手術恐怖6小時　術後條脷冇位放　醫生建議一刀切

台灣網紅香蕉在2019年11月動完正顎手術後，不少人都說差點認不出來，變化之大讓眾人驚訝，他近日在節《女人我最大》中公開動手術的起因及經過，從言談舉止間可以看得出來，現在的他自信不少。

香蕉於節目上分享動刀前後的對比照。（《女人我最大》截圖）

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香蕉過去最讓人印象深刻的就是偏長且向前凸的下巴，也因此導致上下排牙齒咬合不正，吃東西只能靠後排牙齒，他說：「我前面從來沒用過，這輩子只有幼稚園牙齒還沒長好的時候上下顎是對的。」在這樣的情況下，平常用餐他只能慢慢吃，可是出外景就慘了。

在2019年11月時，香蕉出外景7天，因為錄影時間緊迫，在壓力之下只能狼吞虎嚥，導致一連7天都胃食道逆流，在受不了的情況下，他毅然決然動正顎手術。為了告別20多年的戽斗，香蕉手術時間長達6個多鐘頭，口腔內部上、下都割開，費用方面因為同時動上、下顎，約40萬（台幣、下同），再加上戴牙套16萬，共計56萬。

香蕉還原正顎手術恐怖6小時！術後條脷竟然冇位放？（點圖放大▼▼▼）

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