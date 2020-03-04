台網紅還原正顎手術恐怖6小時　術後條脷冇位放　醫生建議一刀切

熱爆話題
撰文：
最後更新日期：

台灣網紅香蕉在2019年11月動完正顎手術後，不少人都說差點認不出來，變化之大讓眾人驚訝，他近日在節《女人我最大》中公開動手術的起因及經過，從言談舉止間可以看得出來，現在的他自信不少。

香蕉於節目上分享動刀前後的對比照。（《女人我最大》截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

香蕉過去最讓人印象深刻的就是偏長且向前凸的下巴，也因此導致上下排牙齒咬合不正，吃東西只能靠後排牙齒，他說：「我前面從來沒用過，這輩子只有幼稚園牙齒還沒長好的時候上下顎是對的。」在這樣的情況下，平常用餐他只能慢慢吃，可是出外景就慘了。

在2019年11月時，香蕉出外景7天，因為錄影時間緊迫，在壓力之下只能狼吞虎嚥，導致一連7天都胃食道逆流，在受不了的情況下，他毅然決然動正顎手術。為了告別20多年的戽斗，香蕉手術時間長達6個多鐘頭，口腔內部上、下都割開，費用方面因為同時動上、下顎，約40萬（台幣、下同），再加上戴牙套16萬，共計56萬。

香蕉還原正顎手術恐怖6小時！術後條脷竟然冇位放？（點圖放大▼▼▼）

+4
+3
+2
打飛機影響身高？醫生數學分析自慰上限　20歲男一周只能射咁多次
體貼男友由控制狂變痴漢？台女星還原被軟禁經過　自救全靠這一招
賴品妤扮火野麗性感謝票　網民重點卻是高中制服照：好像柴咲幸！
謝和弦混血人妻原本竟是小三？Keanna IG回應：不好意思…
「小鄧紫棋」高中照曝光！外形全面進化震驚網民　蕾菈IG尷尬回應
李元玲IG曬比堅尼洗車照　超立體身材網民懷疑造假：好似Barbie

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

立刻Like！讚好《01熱話》：
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。