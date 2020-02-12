體貼男友由控制狂變痴漢？台女星還原被軟禁經過　自救全靠這一招

台綜《一袋女王》日前邀請崔佩儀、李祖寧、凱希、Junior及小優分享求人以及求己的真實故事。小優曾經被男友軟禁，好在好友到男友家中玩，小優偷偷塞了求救紙條給朋友，朋友隔天馬上帶她爸媽來按門鈴，讓小優看到門外的父母當場眼眶濕。

台灣女星小優曾經被前男友軟禁。（IG@irisxbloomy）

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小優說很多年前剛出道交了一個非常體貼的男友，甜言蜜語之外，連半夜三點肚子餓都會出去買東西給她吃，讓小優覺得這就是她要的男友。而兩人本來一週見兩次，變成一週五次，最後小優就直接住進男友家，沒想到惡夢才開始。

原來男友控制慾超強，從一開始要報備行蹤，到最後索性不讓小優出門，連小優想回家拿內衣褲，男友都陪著她去便利商店買紙內褲，想打手機跟姊妹求救，手機竟然也被沒收。還好有天男友的好友情侶檔要來家裡玩，而女生跟小優算是熟，小優心想再不求救可能會死，就寫下求救紙條「XXX軟禁我救我」，對方收到後偷偷打開看後當場傻眼，加上看到小優整個氣色超不好，這才知道不是開玩笑，而隔天那位女生就帶著小優的爸媽來按門鈴，小優說看到爸媽那一瞬間眼眶泛紅，對於朋友的救援深深感謝。

小優連手機也被前男友沒收。（IG@irisxbloomy）

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