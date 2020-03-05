新冠肺炎︳怕病毒依附手機　點保護先零死角？　醫生教要用保鮮紙

新型冠狀病毒COVID-19（俗稱武漢肺炎）疫情令全城人心惶惶，由於病毒可依附物體表面，故隨身物品頓成消毒目標。手機人人都用，不時有人分享如何消毒，高雄醫學院院就教路，如要提防病毒依附，可用保鮮紙包起手機，又平又方便，而且可以直接噴灑酒精消毒，不影響正常使用，醫護人員日日出入高危地方也可保障手機不會沾到細菌。

高雄醫學大學附設醫院院長侯明鋒指，現在醫護人員上班都為手機包保鮮紙。（民視新聞截圖）

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現代人機不離手，但早前有研究指新型冠狀病毒可依附在物體表面24小時，萬一手機沾上，你又拿來聽電話，後果不堪設想。要消毒手機，不少人用消毒酒精，但要留意胡亂用高濃度酒精消毒手機可能損害螢幕，因為螢幕有一層保護膜，用75%或以上酒精擦拭可能會造成破壞，令螢幕更易泛黃變色。用家更不應直接用酒精噴手機，因為這可能會令酒精經小孔隙縫流入手機內部損害零件，較理想做法是用幼細纖維擦布，噴上清潔螢幕用的消毒液拿來擦手機。

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高雄醫學大學附設醫院院長侯明鋒日前就教了一個更方便的方法，出入高危場所時，保鮮紙是手機的好拍檔。為了防疫，現時高雄醫院的醫護人員天天上班都會用保鮮紙包手機，方便直接噴酒精消毒，令細菌病毒難以依附到手機上，離開危險地方時撕走保鮮紙即可。在醫護人員實測下，手機包了保鮮紙也不會影響正常使用，點螢幕時靈敏度無異，保鮮紙一天換兩次已很足夠。

侯院長稱，手機包保鮮紙的靈感源自家中遙控，因為用遙控會不停按掣，按得多會在周邊積了很多污垢難以清理，所以他用保鮮紙包好遙控，概念用到手機上也一樣。另外，如果同樣用來密封手機，市面常見的防水袋效用卻不如保鮮紙，因為防水袋多有縫隙，難以完全消毒，不及保鮮紙貼服。

（綜合）

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