生活百科｜5個浴室壞習慣　消毒用品放廁所會播毒？毛巾會種菌？

家中廁所每日都要光顧數次，但你又是否知道，不少廁所雜物如垃圾桶、馬桶墊圈其實很容易就會變成病毒細菌的溫床，又有其他習慣隨時令廁所變成播毒的場所！

簡單如選擇一卷廁紙，一樣可以影響身體健康。（資料圖片）

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1. 廁紙

廁紙多為了美化外觀添加了包括熒光增白劑或滑石粉等染料，顏色越白，可能是越多熒光增白劑或滑石粉，而這些添加劑多含有致癌物質苯。因此選購廁紙時最好選未經漂白的，用紙後再用溫水沖洗就更好。

2. 消毒清潔劑

消毒水等清潔用品多數都放在廁所，但這些用品蒸發後會積聚大量有害氣體，沖熱水浴時產生的毒性就更強，所以不應隨便堆放在廁所內，而是放在通風地方比較好。

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3. 毛巾

沖馬桶時濺起的小水滴帶有細菌，可能沾到毛巾或牙刷上，因此每次用完毛巾都要及時清洗，最好每天用肥皂洗一次，然後在太陽下曬乾。

4. 馬桶墊圈

冬天使用棉質或纖維材料的馬桶墊圈，因保暖性好令人感到舒服，但會增加吸附空氣中灰塵或細菌的機會，滋生細菌，容易傳播疾病，但如果要使用，最好每3日清洗一次。

5. 垃圾桶

在廁所擺垃圾桶，會令廁所成為細菌繁殖場，要處理紙質垃圾，可直接扔進馬桶沖掉，而難以沖掉的衛生用品可放進袋內帶出廁所扔掉，這樣廁所便不用擺放垃圾桶，減少細菌病毒傳播的機會。

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