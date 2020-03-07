生活百科｜春天地板潮濕出水易跣親　裝修佬教你5大法寶保持乾燥

文：裝修佬 一年中，最麻煩嘅春天已經來臨，又要過衫唔識乾、地下長期濕漉漉嘅日子喇，可能好多朋友會選擇少洗衫、拖地來解決，但逃避唔係辦法，以下裝修佬同大家分享地板嘅防潮技巧。

↓↓↓ 圖解地板防潮方法 ↓↓↓

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鹽水拖地

用大概40度嘅暖水加一羹鹽，攪拌到鹽充分溶解後，就可以開始拖地，但盡量擰乾咁拖。點解熱鹽水能有咁嘅神奇功效呢？因為液體揮發速度同溫度有關，溫度越高，揮發速度越快，用暖水拖地，地板自然就會乾得快。而且食鹽中嘅氯化鎂同氯化鈣吸水，喺地板乾燥後又會變成微小顆粒，可以延長地面乾燥時間。

用抹布抹地

建議用浸濕後擰乾至不滴水嘅抹布清潔為好，抹過地板後在潮濕天氣之下唔可以開窗，否則地板會變得更濕，可用乾布再抹一次，然後開冷氣機除濕。

6.回南天地板好易出現濕氣，將一羹鹽加在溫水來拖地，就可以令地板保持乾爽。（GettyImages）

正確開窗通風

很多朋友為咗防止水氣進入，一日到黑都緊閉門窗，認為只要隔絕室外空氣嘅接觸就可以有效防潮，但事實上，空氣中嘅水分會從廚房廁所同空隙滲入，關閉門窗唔單止無防潮作用，反而容易滋生細菌，危害人體健康。每日朝早同夜晚，這兩段時間空氣濕度最高，而下晝時候相對乾燥，應喺呢段短暫開窗通風，等瓷磚曬太陽透氣，加速水分蒸發，從而達到除濕效果。

生石灰防潮

生石灰係一種極好嘅乾燥劑，佢能夠吸收空氣中嘅水氣變成氫氧化鈣，令室內空氣保持乾燥。可買塊狀生石灰放喺紙皮箱內，放喺床下或角落，有助於吸收空氣中嘅濕氣。同時應關閉主要門窗，只開幾扇窗透氣，咁樣吸濕效果更好，生石灰吸濕之後會出現溶化現象，要及時更換。

鋪舊報紙

當潮濕回南天來臨，除咗關閉屋企門窗外，喺大門、廁所、廚房門口嘅地上鋪舊報紙可以吸濕，而舊報紙濕後，仲可以當抹布用，吸水力特別強。

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裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

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