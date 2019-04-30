放棄旅行儲錢27年有230萬買樓？　網民唔Buy：到時都買唔到10呎啦

Package男神劉鳴煒曾說：「去少幾次日本旅行就夠首期上車」，引來買不起樓的年輕人激烈反彈，有連登仔網上開Po計數，指一年飛4次日本計最少使4萬，不去旅行用來作保守投資，50歲或真可儲下230萬元，惟他直指「首期都畀唔起，年年去5次旅行使X晒佢算」，引來不少網民拍手認同。

根據樓主估算，只要每年儲4萬元，然後做保本投資，27年後就可以有230萬元。（連登討論區圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

樓主以「時下嘅年青人去咁多旅行，根本就係重覆上一代貧窮嘅基因」為題發帖，他稱上一代貧窮的人「原因只係兩隻字：『大使』」，而時下年青人大多都在重蹈覆轍，舉例如每年去4至5次旅行，同樣是大使。

他假設年青人每年去4至5次旅行，「單單去次日本，所有嘢全包連手信，使費已經要1萬蚊」，保守估計年青人每年的旅行使費為4萬元左右，而且這筆錢還沒有考慮到其他開支，例如日常買衣服、看表演、更換電子產品等等。

劉鳴煒曾經在訪問中曾表示，如果年輕人想買樓就要有所犧牲，例如去少幾次日本，將旅費儲下來。（資料圖片）

「有無諗過你慳咗呢筆使費會點？」樓主以大學生畢業年齡23歲開始計算，指如果省下每年4萬元的旅行用做保守投資，目標回報為5厘，「50歲生日就有230萬出現喺你戶口」。

正當大家都以為樓主會繼續指責年青人慳啲使其實有能力買樓，他突然態度大反轉說，「我X你老X咩，50歲先得230萬，首期都畀唔起，年年去5次旅行使X晒佢算」，直線支持年青人放棄買樓，及時行樂。

不少網民都支持樓主看法，認為儲錢買樓的確沒意思，更指香港樓價升幅之大，「27年後270萬都唔知買唔買到10呎」，又說寧可窮遊世界，亦沒有興趣買一個價錢不合理的「幾百呎垃圾」。

最後亦有人消極建議，一直不儲錢買樓並非大問題，「只要唔生仔，到老咗咪排老人公屋，咬老綜（申請綜援），睇公立（醫院）囉」，這個打算令人大感唏噓。

第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博）將於5月3至5日在九展舉行。（01製圖）

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁