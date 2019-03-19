拍拖6年無能力買樓結婚　連登仔背女友默默流淚：覺得自己好冇用

「冇樓冇高潮」聽落荒謬，但其實香港的住屋問題，確實是不少情侶考慮結婚的重要因素。日前一名連登仔在網上發文，稱與女友拍拖6年，一直有結婚打算，惟日捱夜捱仍儲不到足夠首期上車，令他自愧不如，有晚跟女友聊天時「傾傾吓忍唔住喊」，但又不想讓對方知道，只好默默地攬住女友，在她背後流淚，「唔敢出聲，唔敢令個身震，唔想俾佢知自己嘅壓力」。 帖文引起不少網民共鳴，紛紛慨嘆「喺香港生活真係慘」，即有人建議權衡之計，只能先租樓，「唔係嘅話，唔通40歲先結咩？」

香港樓價持續高企，不少情侶因住屋問題結不成婚。（資料圖片）

有連登仔無奈發文表示，跟女友拍拖6年，一直有結婚打算，惟沒有能力上車令他覺得愧對女友。（連登討論區截圖）

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該名男網民昨日在連登討論區以「琴晚我喺女朋友背後默默咁喊」為題發文，指自己跟女友年約27、28歲，已拍拖6年，一直有計劃結婚，惟他慨嘆香港很現實，「咩都要講錢」，即使自己有儲錢習慣，仍難以足夠上車及結婚，當晚他從後攬住女友在床上聊天，「傾傾吓忍唔住喊」，但又不想讓對方知道，「唔敢出聲，唔敢令個身震，唔想俾佢知自己嘅壓力」，只好默默在其背後流淚，「等到佢瞓着我先起身洗面」，他無奈表示看着鏡中的自己，「真係覺得自己好冇用」，慨嘆在香港地，想給另一半一個承諾、一個家庭「真係好難」。

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不少網民見狀紛紛表示感同身受，慨嘆在香港生活悲慘，「仲要畀啲老一代Ｘ打話我哋唔夠勤力」，又舉例稱最慘莫過於「啱啱好過咗居屋入息，居屋同私樓都買唔到」，亦有人坦言買樓不是唯一出路，建議可先租樓，認為買樓後同樣有供樓壓力，「按自己能力去搵適合自己嘅生活先係最重要！」而結婚與否，有人認真「平有平搞，結婚簽張紙咪算」，省下的錢留來全力上車。

另有網民安慰樓主，稱相信其女友「愛嘅係你，唔係你間屋」，雖然樓主的故事聽落心酸，但有不少網民祝福二人再幸福快樂。

（連登討論區）