非洲嬰兒腳先出卡產道　助產士亂扯致斷頸慘死　傷心媽：他有踢我

孕婦分娩前大多會進行檢查，視乎胎兒狀況決定生產的方式。非洲一名21歲媽媽選擇自然分娩，沒料產子時才發現嬰兒腳先出來，助產士懷疑經驗不足，急忙將嬰兒推回產道再拉出，沒料用力過猛，意外將嬰兒的頭頸扯斷，令他當場慘死。孕婦及丈夫得知噩耗，悲憤表示會追究責任，當地警方已介入調查。

非洲烏干達一名孕婦分娩時，嬰兒腳先出來情況危急，助產士將嬰兒拉出時用力過猛，意外拉斷嬰兒的頭頸致死。（示意圖/資料圖片）

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外媒報道，居於非洲烏干達的21歲孕婦穆薩齊（Lilian Musazi）選擇以順產方法誕下孩子，於當地一衛生中心等候4天才獲安排床位。當她以為終可順利分娩時，嬰兒的腿部竟先出來，肩膀疑卡住產道，情況非常危急。

突發狀況令一眾助產士手忙腳亂，有人疑經驗不足，沒有即時安排剖腹生產，反而用力來回拉扯嬰兒，將他推回產道又再嘗試拉出，「她伸手想拉出嬰兒，然後開始扭動他」。

助產士遇上突發情況，竟想大力將嬰兒拉出來，沒料意外扯斷其頸部。（資料圖片，非涉事嬰兒）

穆薩齊見到助產士不知所措，嚇得大哭出來，她分娩前曾要求醫生，若遇到問題令她無法自然生產，可將她轉送到紅十字會。然而當她提出時，助產士竟回應稱「如果想走現在可以離開」，令她更加無助，「生到一半我怎麼能出去？」。

其後一名較有經驗的助產士到場，以大力扭動的方式將嬰兒拉出來，期間疑太大力，意外扯斷嬰兒的頸，令他當場慘死，「嬰兒最終出來了，但是頸上出現一個洞」。痛失愛兒的穆薩齊憶述分娩過程中，曾感覺到兒子的腳在踢，「當時他仍活着」。

穆薩齊的丈夫得知噩耗，狠批助產士猶如殺死孩子：「寶寶死得相當慘，政府應該要訓練這些人！」嬰兒的屍體其後被送往健康中心檢驗，警方介入調查，暫未有人被捕。不過意外引起當地社會關注，民眾紛紛要求政府為協助孕婦分娩的助產士提供培訓。

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