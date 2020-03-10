男生送生日驚喜　驚揭女友被前男友性侵　報警後案情大逆轉

想給女友驚喜，卻換來超大驚嚇。台灣一名陳姓男子早前凌晨從台北開車到新竹，只為給拍拖兩個月的大學生女友送上生日驚喜，不料到了女方樓下時竟接到女友傳來「救」字短訊，衝上樓後驚揭女友被其前男友性侵，他怒極報警，最終卻換來難以接受的真相。

有台灣男生為女友送上生日驚喜，卻揭發女友竟偷會前男友並發生性關係。（《志明與春嬌》劇照）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

台灣傳媒報道，事件中陳男和大學生女友在去年暑假認識，其後正式拍拖，早前兩人拍拖約兩個月時適逢女友生日，陳男特意偷偷在凌晨帶着蛋糕和花束，從台北開車到新竹為女友送上驚喜，他抵達女友租住的宿舍樓下後，向女友傳出超甜蜜簡訊：「生日快樂！給妳個驚喜，我就在樓下。」

沒料女友只回了一個「救」字短訊，陳男極為擔心急問發生什麼事，女友其後只傳來「沒事、打錯」等訊息， 他擔心下決定直衝大廈，最終在頂樓找到女友。

女友聲稱被前男友性侵故逃到頂樓，陳男大怒即時報警，惟警方到場後，前男友卻說出和女生完全不一樣的版本。前男友指出當天和女生見面是為了商討復合，兩人同意下發生性行為，嚴詞否認性侵指控。

警方在現場找到前男友DNA相符的精液廁紙，查看過閉路電視片段，只見女生和前男友原本在宿舍外聊天，後來進入房間，期間行為未見異樣。

不少網民胄爆女生偷食前男友，被揭發後竟然老屈性侵，十分無品，應就其惡劣行為負責。（《志明與春嬌》劇照）

新竹地檢署也質疑女生離開房間後沒跑到外面求助，反到無處可逃的頂樓並不合理，又指兩次傳喚下女生也拒絕現身，故決定不採信女生的說法，不起訴該前男友以還其清白。

網民對這宗「真綠帽假性侵」事件十分唏噓，直指女生與前男友藕斷絲連已經極差，被男友撞正還說謊反咬前男友的行為更是離譜，「這種女生真的是個禍害」、「根本沒有前任現任概念，個個都是她男人」，又認為警方應追究女生報假案的責任。

事實上在台灣如被確認陷害誣告他人，當事人可能干犯誣告罪，可判處7年以下刑罰，亦可能被對方要求民事賠償。

+ 6 + 5 + 4